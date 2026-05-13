Profesorka Valentina Arsić Arsenijević našla se na meti, kako ocenjuju pojedini članovi akademske zajednice, krajnje malicioznog i tendencioznog pristupa novinarke televizije N1, koja je tokom intervjua uporno pokušavala da ospori zakonitost njenog imenovanja za vršioca dužnosti prodekana Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, iako profesionalni i naučni ugled profesorke nikada nije ozbiljno doveden u pitanje.

Umesto razgovora o radu fakulteta, studentima, nastavi i naučnim projektima, intervju se pretvorio u agresivno insistiranje na osporavanju njenog imenovanja, uz konstantno vraćanje na temu etičkih postupaka koje je profesorka, kako je i sama naglasila, osporila pred Upravnim sudom.

Arsić Arsenijević je tokom razgovora više puta podsetila da je i Lekarska komora Srbije razmatrala navode protiv nje, kao i da Sud časti Lekarske komore nije pronašao dokaze koji bi potvrdili optužbe koje joj se stavljaju na teret.

- Etička komisija je postupala kao jedan preki sud. Istog momenta odluka je osporena pred Upravnim sudom i utvrđeno je da ona nije konačna - rekla je profesorka, dodajući da je reč o „fingiranoj, lažnoj etičkoj optužbi“.

Međutim, uprkos tome, novinarka je nastavila sa upornim pokušajima da dovede u pitanje njeno postavljenje, insistirajući da odgovori da li je imenovanje zakonito.

- Naravno da jeste, potpuno i u svakom smislu. Kao što vaš direktor odlučuje da li je vaša uloga ovde profesionalna ili neprofesionalna, da li radite tendenciozno i oportunistički ili radite na način da samo pokušavate da dovodite stvari u pitanje. Apsolutno nećete uspeti u tome, zbog toga što sam ja u medijima bila poznata još tokom kovida kao neko ko se zalaže za slobodu govora i poštovanje zakona - odgovorila je Arsić Arsenijević.

Profesorka je tokom intervjua više puta pokušala da razgovor vrati na teme koje se tiču interesa studenata i funkcionisanja fakulteta, naglašavajući da je najvažnije da studenti imaju normalnu nastavu i regularne ispite, ali je novinarka nastavila sa provokativnim pitanjima.

Kada je razgovor konačno prešao na njenu novu funkciju i projekte za nauku, Arsić Arsenijević je kratko odgovorila da će o programu govoriti dekan fakulteta.

Ipak, nakon višeminutnog insistiranja i, kako ocenjuju brojni komentatori na društvenim mrežama, očigledno tendencioznog pristupa, profesorka je otvoreno reagovala na način vođenja intervjua.

- Jako ste maliciozan novinar, to ću reći i vašem uredniku. Pravno ste nepismena osoba. Ja sam se edukovala pet godina u pravnom smislu, a vi ste totalni diletant kada je pravo u pitanju, a na granici i kada je vaša novinarska struka u pitanju - poručila je Arsić Arsenijević novinarki N1.