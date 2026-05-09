Porodica generala Ratka Mladića nalazi se u trci sa vremenom nakon što su u Hag stigli novi medicinski izveštaji o njegovom zdravstvenom stanju. Darko Mladić, sin nekadašnjeg komandanta Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, izjavio je da je njegov otac u izuzetno teškom stanju i da porodica sada očekuje hitnu odluku suda o zahtevu da bude prebačen na lečenje u Srbiju.

Kako je rekao za Radio-televiziju Republike Srpske (RTRS), dva lekarska izveštaja dostavljena su tokom petka i, prema njegovim tvrdnjama, oba potvrđuju da je zdravstveno stanje generala veoma ozbiljno.

Darko Mladić tvrdi da između procena nezavisnih veštaka i lekara koji prate njegovo stanje praktično nema razlike, te da svi ukazuju na to da se general nalazi u životno ugrožavajućem stanju.

Teško zdravstveno stanje generala Mladića

Prema rečima Darka Mladića, njegov otac je toliko oslabljen da bi svako dodatno pogoršanje moglo da bude kobno. On navodi da porodica ne traži političku odluku, već isključivo humanitarni pristup i mogućnost da Ratko Mladić poslednje dane provede u Srbiji uz adekvatniju negu.

- Ne postoji razlika u proceni između veštaka i naših lekara - rekao je Darko Mladić, prenosi Tanjug.

On je dodao da cilj nije oslobađanje generala Mladića, već njegovo prebacivanje iz pritvorske bolnice u Holandiji u medicinsku ustanovu u Srbiji.

Kako tvrdi porodica, u Srbiji bi mogao da dobije bolju negu i podršku nego u Hagu, gde se od 2024. godine nalazi pod palijativnom negom.

General Mladić je tokom poslednjih godina imao više moždanih udara, ozbiljne probleme sa srcem, visok krvni pritisak, neurološka oštećenja i komplikacije sa bubrezima. Zbog svega toga više puta je hospitalizovan i podvrgavan različitim terapijama i operacijama.

Darko Mladić ističe da porodica sada očekuje odluku suda nakon 13. maja i upozorava da vremena više gotovo da nema.

Šta znači zahtev porodice i šta dalje sledi

Zahtev porodice i odbrane zasniva se na humanitarnim razlozima, odnosno na tvrdnji da general Ratko Mladić zbog teškog zdravstvenog stanja više ne može da dobije adekvatnu negu u pritvorskim uslovima.

Darko Mladić naglašava da porodica traži ista prava koja su, prema njegovim rečima, ranije dobijali i drugi osuđenici Haškog tribunala.

- Prioritet je da moj otac dobije svu moguću negu i podršku koje bi mu produžile život. Ako je moguće, želimo da bude pušten da umre u Srbiji - rekao je Darko Mladić za RTRS.

Ova izjava izazvala je snažne reakcije u javnosti, posebno zbog činjenice da se odluka očekuje u narednim danima, dok porodica tvrdi da je zdravstveno stanje generala svakim danom sve teže.

Ratko Mladić uhapšen je 2011. godine, a Haški tribunal ga je 2017. osudio na doživotnu kaznu zatvora po 10 od 11 tačaka optužnice za ratne zločine tokom rata u BiH.

Sada se cela pažnja usmerava ka odluci Mehanizma u Hagu, koji bi uskoro trebalo da odluči da li će generalu biti omogućeno lečenje u Srbiji ili će ostati u pritvorskoj bolnici u Holandiji.

Upravo ta odluka mogla bi da bude jedna od najvažnijih u poslednjoj fazi slučaja Ratka Mladića.