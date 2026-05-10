U govoru predsednika Rusije Vladimira Putina nije bilo pomena o ulozi saveznika Sovjetskog Saveza tokom Drugog svetskog rata, što je izazvalo pažnju dela javnosti i stručnjaka koji prate simboliku ovakvih obraćanja iz Moskve.

Na taj detalj ukazao je vojni komentator pukovnik Viktor Baranec, koji smatra da izostavljanje nije bilo slučajno. Prema njegovim rečima, govor ruskog predsednika tokom Parade pobede sadržao je nekoliko važnih političkih poruka, ali je posebno upadljivo bilo to što se ovog puta nije govorilo o doprinosu zapadnih saveznika u slomu nacizma.

Baranec navodi da je Putin tokom obraćanja odao priznanje svim ljudima koji su učestvovali u stvaranju pobede Sovjetskog Saveza. Govorio je o vojnicima, partizanima, radnicima u pozadini i konstruktorima oružja koji su, kako je istaknuto, podneli ogromnu žrtvu tokom Velikog otadžbinskog rata.

Međutim, prema oceni ruskog analitičara, centralna politička poruka bila je usmerena prema današnjoj Evropi. Baranec tvrdi da je Putin posebno naglasio kako je upravo Crvena armija, uz ogromne ljudske i materijalne gubitke, omogućila suverenitet evropskim državama koje su bile pod okupacijom nacističke Nemačke.

On podseća da su pojedini ruski autori i ranije koristili izraz “Hitlerova Evropska unija” govoreći o državama koje su bile deo tadašnje ratne koalicije protiv Sovjetskog Saveza.

U tom kontekstu, Baranec smatra da Moskva danas vidi određene paralele između tadašnjeg perioda i savremenih političkih saveza koji se formiraju protiv Rusije.

Prema njegovim rečima, države koje su nekada bile oslobođene zahvaljujući Sovjetskom Savezu danas, kako tvrdi, učestvuju u stvaranju novog političkog i vojnog bloka usmerenog protiv Moskve. Istovremeno, dodaje da te zemlje zanemaruju istorijsko iskustvo i, kako kaže, potcenjuju duh ruske vojske i ruskog društva.

Posebnu pažnju Baranec je posvetio upravo izostavljanju saveznika iz govora ruskog predsednika. On tvrdi da je razlog za to sve češće insistiranje pojedinih zapadnih država da su upravo one imale odlučujuću ulogu u porazu nacizma, dok se doprinos Crvene armije, prema njegovim rečima, sve više umanjuje ili prikazuje kao sporedan.

Kako navodi ruski vojni komentator, u Moskvi smatraju da deo zapadnih političkih i medijskih struktura pokušava da “prepiše istoriju” i promeni percepciju o tome ko je podneo najveći teret rata protiv nacizma. Upravo zbog toga, smatra Baranec, u ovogodišnjem govoru nije bilo prostora za naglašavanje uloge saveznika.

Sam Vladimir Putin tokom obraćanja na Paradi pobede dotakao se više važnih tema. Između ostalog, istakao je da sudbinu države uvek određuje njen narod i da upravo narod predstavlja ključnu snagu zemlje kroz sve istorijske periode.

Ruski predsednik je naglasio da taj princip ostaje nepromenjen decenijama i da upravo jedinstvo društva predstavlja osnovu stabilnosti države u teškim istorijskim trenucima. Upravo taj deo govora mnogi u Rusiji vide kao jednu od glavnih poruka ovogodišnje Parade pobede u Moskvi.