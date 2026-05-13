Poznata TV voditeljka Dea Đurđević redovno oduševljava svoje pratioce, a sada je pokazala i kako provodi slobodno vreme i pronalazi mir tokom trudničkih dana. Dea je ušla u sedmi mesec trudnoće, a na svom Instagram profilu objavila je novu fotografiju sa Beograda na vodi na kojoj pozira u uskom izdanju, dok je njen veliki trudnički stomak u prvom planu.

- Sedmi mesec trudnoće! Brojimo sitno, jedva čekam da te upoznam - navela je Dea na engleskom jeziku ispod objave.

Dea i njen suprug Lazar Petrović, čije je prezime uzela nakon nedavnog intimnog venčanja, s nestrpljenjem očekuju rođenje svoje ćerkice.

Njihova ljubavna priča krije zanimljivu pozadinu, jer su bili velika ljubav iz srednje škole, a putevi su im se sasvim slučajno ponovo ukrstili posle punih 15 godina.

Kako je sama voditeljka ispričala, za manje od godinu dana od ponovnog susreta usledili su venčanje, zajednički život i trudnoća.

Podsetimo, voditeljka je nedavno u emisiji "Magazin In" otkrila pol bebe.

