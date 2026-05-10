Stravičan incident dogodio se u subotu oko 13 časova u naselju Ugrinovci, kada je muškarac D.D. (74) zadobio teške telesne povrede nakon što je predmet koji je pronašao na ulici eksplodirao u njegovim rukama.

Prema prvim informacijama, muškarac je na ulici primetio predmet nalik hemijskoj olovci. Ne sluteći da bi mogao biti opasan, poneo ga je sa sobom kući. Međutim, po dolasku u stan, prilikom rukovanja predmetom, došlo je do iznenadne detonacije, odnosno aktiviranja mehanizma, usled čega je povređen u predelu šake i ruke.

Na lice mesta ubrzo su stigle ekipe Hitne pomoći i policije, a povređeni muškarac transportovan je u KBC Bežanijska kosa, a potom i u Urgentni centar, gde su mu konstatovane teške telesne povrede u vidu ustrelne rane i preloma šake.

Policija je obavila uviđaj, a predmet je izuzet radi daljih veštačenja kako bi se utvrdilo o kakvoj napravi je reč i na koji način je došlo do njenog aktiviranja.

