Američki novinar Taker Karlson ugostio je u svom podkastu britanskog novinara, voditelja Pirsa Morgana, sa kojim je razgovarao na razne teme. Poteglo se i pitanje oko NATO pakta, nakon čega je počela žestoka rasprava.

Sve je počelo Morganovom konstatacijom kako je NATO odbrambreni savez je "nikada nije delovao proaktivno i agresivno", na šta mu je Karlson odbrusio: "gde si ti bio kada je bio rat u Jugoslaviji?".

Upitao ga je gde je bio kada su bombardovali hrišćane u Jugoslaviji, uz konstataciju da je to bilo prilično ofanzivno!

Morgan je dalje insistirao na tome kako je NATO uvek bio defanzivan, a onda se otvorilo pitanje tzv. Kosova.

Taker Karlson ga je upitao ko je zapravo bio agresor u tom ratu, a onda se slatko nasmejao kada je poentirao!

Onda mu je postavio ključno pitanje: ako je NATO uvek delovao defanzivno, od koga se taj isti NATO branio? Ko je napao prvi?

Britanski voditelj počeo je da zamuckuje i govori o svom bratu koji je bio na Kosovu (?!).

Ovim je Karlson konačno začepio usta Morganu i rekao: "Samo priznaj poraz i sagni glavu pred superiornim znanjem!"

Ko je Taker Karlson

Karlson je američki novinar, voditelj i politički komentator poznat po svom prepoznatljivom stilu intervjua i komentarisanja društvenih i političkih tema. Širu popularnost stekao je kao voditelj emisije "Tucker Carlson Tonight" na televiziji Fox News, koja je godinama bila jedna od najgledanijih političkih emisija u SAD-u.

Tokom karijere radio je za više velikih američkih medija, uključujući CNN i MSNBC, a poznat je po tome što otvoreno iznosi svoje stavove i razgovara o temama koje često izazivaju veliku pažnju javnosti. Nakon odlaska sa Fox News-a nastavio je da objavljuje intervjue i emisije putem interneta i društvenih mreža.

Taker Karlson ućutkao britanskog novinara koji tvrdi da je NATO defanzivna sila: "Gde si ti bio kada je bio rat u Jugoslaviji?" (VIDEO)

Tokom svoje karijere intervjuisao je veliki broj poznatih političara, biznismena i javnih ličnosti iz celog sveta. Među najpoznatijim sagovornicima bili su Donald Trump, Vladimir Putin, Elon Musk, Javier Milei, Viktor Orbán, kao i mnogi američki senatori, guverneri i analitičari.

Njegovi intervjui su poznati po dugim razgovorima i direktnim pitanjima, često o geopolitici, slobodi govora, ekonomiji i ulozi medija u društvu. Posebnu pažnju privukao je intervju sa Putinom 2024. godine, koji je izazvao ogromno interesovanje širom sveta.

78 dana pakla

NATO bombardovanje Jugoslavije trajalo je od 24. marta do 10. juna 1999. godine, kada je NATO izveo vazdušne napade na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju, koju su činile Srbija i Crna Gora.

Tokom 78 dana bombardovani su vojni ciljevi, infrastruktura, mostovi, fabrike, medijske kuće i drugi objekti širom zemlje.

U napadima su stradali i civili, a pričinjena je velika materijalna šteta.