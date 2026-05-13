Blokaderski advokat Sead Spahović izneo je tokom gostovanja u jednoj emisiji niz kontroverznih stavova o Srbiji tvrdeći da je iz domaće politike "proteran zdrav razum“.

Spahović je u svom obraćanju rekao da je Srbija, tokom raspada bivše Jugoslavije, navodno odgovorna za ratne zločine.

Bio je predsednik Republike, Koštunica, koja je, ako mogu tako da kažem, nastala na ratnom zločinu - rekao je Spahović.

Kada se raspadala Jugoslavija, Srbija je pojahala JNA. Napravljeni su ratni zločini. To je radila Srbija. Znači, on je čovek došao na vlast u toj zemlji koja je nastala ratnim zločinom - izjavio je Spahović bez imalo griže savesti.

On kaže i da intelektualci pričaju kako je Haški sud antisrpski, a da je to tačno u onoj meri u kojoj je Nirnberški sud antinemački.

- Nikad nisam čuo da je neko rekao da je Nirnberški sud antinemački, ali to je ista stvar. U meri u kojoj su Nemci podržavali Hitlera, ubijanje Jevreja, logore i tako dalje...Nirnberški sud u toj meri jeste antinemački. Isto važi i za Haški tribunal. U meri u kojoj je srpski narod podržavao Kradžića, Mladića, Miloševića, u toj meri je taj sud antisrpski. Ali to ne znači ništa - naveo je ovaj blokaderski advokat.

