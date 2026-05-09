"Dragi građani Rusije, dragi veterani! Drugovi vojnici i mornari, narednici i majori, zastavnici i potporučnici! Drugovi oficiri, generali i admirali, borci i komandiri Specijalne vojne operacije! Poštovani gosti, čestitam vam Dan pobede! Naš veliki, svetli i najvažniji praznik", rekao je predsednik Rusije na početku svog govora.

On je istakao da narod Rusije ovaj praznik proslavlja sa osećanjem ponosa i ljubavi prema svojoj zemlji, sa razumevanjem opšte dužnosti da brani interese i budućnost domovine.

"Proslavljamo sa iskrenom sinovskom zahvalnošću velikoj generaciji pobednika", poručio je ruski predsednik.

Očuvanje sećanja na događaje Velikog otadžbinskog rata, njegove istinske istorije i pravih heroja za nas je, kako je rekao, pitanje časti.

"Zauvek ćemo pamtiti podvig sovjetskog naroda, to što je upravo on dao ključni doprinos u pobedi nad nacizmom. Spasio je svoju zemlju, spasio svet. Stavio je tačku na totalno, nemilosrdno zlo, vratio suverenitet onim zemljama koje su kapitulirale pred Hitlerovom Nemačkom", izjavio je Vladimir Putin.

Rusija sveto poštuje nasleđe vojnika pobede, podvukao je, i dodao da su sovjetski vojnici pretrpeli ogromne gubitke, podneli kolosalne žrtve u ime slobode i dostojanstva narode Evrope, te postali oličenje hrabrosti i čovečnosti.

"Klanjamo se palima u borbama. Onima koji su mučeni tokom okupacije i zarobljeništve, koji su umrli od gladi tokom blokade Lenjingrade, kao i u drugim opkoljenim gradovima i naseljima. Klanjamo se svima koji su dali svoje živote za otadžbinu, za Rusiju. Klanjamo se uspomeni na sinove, kćeri, očeve, majke, dedove, pradedove, muževe, žene, braću, sestre, rođake i prijatelje", nastavio je Putin.

On je istakao da je 22. jun 1941. godine jedan je od najtragičnijih, najtužnijih datuma u našoj istoriji. Ove godine navršava se 85 godina od početka Velikog otadžbinskog rata, podsetio je, i dodao da potomci treba da pamte žrtvu koji su preci dali.

"Nacisti su podmuklo napali Sovjetski Savez, planirajući da zauzmu zemlju i njene najbogatije resurse, potpuno unište kulturu, naše istorijsko nasleđe i, najzad, da istreblje, porobe i izvrše genocid nad celokupnim mnogonacionalnim sovjetskim narodom — nad svim narodima, nacijama i etničkim zajednicama Sovjetskog Saveza", nastavio je.

Prema njegovim rečima, nacisti su, čini se, predvideli sve osim onog najvažnijeg - ruskog karaktera i snage duha sovjetskog naroda.

"Te osobine se sa posebnom snagom ispoljavaju u vremenima koja su najteža za otadžbinu. Naš narod je stao kao bedem na put neprijatelju i pokazao da je odanost domovini najviša pravda, sposobna da ujedini milione ljudi", naglasio je ruski lider, i dodao da je očuvanje sećanja na Veliki otadžbinski rat pitanje časti za Ruse.

Veliki podvig generacije pobednika inspiriše vojnike koji danas izvršavaju zadatke Specijalne vojne oparacije, istakao je.

"Oni se suprotstavljaju agresivnoj sili koju naoružava i podržava ceo NATO blok i, uprkos tome, naši heroji idu napred", naglasio je ruski lider.

Kako kaže, uz ruske vojnike stoje radnici i konstruktori, inženjeri, naučnici i pronalazači. Oni nastavljaju tradicije svojih prethodnika, oslanjajući se na savremeno borbeno iskustvo, stvaraju napredne i jedinstvene primerke naoružanja i organizuju njihovu masovnu proizvodnju.

"Ali, ma koliko se menjali tehnika i metode vođenja borbe, najvažnija stvar ostaje nepromenjena: sudbinu određuju ljudi", podvukao je.

Prema rečima Putina, ključ uspeha je moralna snaga, hrabrost i odvažnost, jedinstvo i sposobnost da se izdrži sve, da se prevaziđu sva iskušenja.

"Delimo zajednički cilj. Svako od nas daje lični doprinos Pobedi. Ona se kuje i na bojnom polju i u pozadini. Čvrsto verujem da je naša stvar pravedna! Zajedno smo! Pobeda je uvek bila i uvek će biti naša! Slava pobedničkom narodu! Slava veteranima! Slava Oružanim snagama Rusije! Srećan vam praznik! Srećan Dan pobede! Ura!", poručio je ruski predsednik.

Rusija 9. maja obeležava Dan pobede nad nacističkom Nemačkom, na datum bezuslovne kapitulacije Trećeg Rajha 1945. godine. Glavna proslava je velika vojna parada u Moskvi.

