Rusija će nastaviti da modernizuje i razvija svoje strateške nuklearne snage, izjavio je danas predsednik Rusije Vladimir Putin.

On je tokom posete Moskovskom institutu za termotehniku (MIT), ključnom preduzeću u ruskoj odbrambenoj industriji, u kome su razvijeni strateški nuklearni raketni sistemi „topolj“, „topolj M“, „jars“ i „bulava“, istakao da će Rusija nastaviti da razvija raketne sisteme sposobne da prevaziđu sve sadašnje i buduće sisteme protivraketne odbrane, prenosi Sputnjik.

Putin je tokom posete, kako se navodi, odlikovao zaposlene u institutu Ordenom za predani rad.

Moskovski institut za termotehniku proslavio je 80. godišnjicu postojanja.

