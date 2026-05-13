Tragač iz kviza „Potera“ Milan Bukvić izazvao je burne reakcije javnosti nakon komentara koji je veliki broj gledalaca doživeo kao otvoreno ruganje Srpskoj pravoslavnoj crkvi i pravoslavnim sveštenicima.

Sve je počelo pitanjem postavljenim takmičaru:

– Kakvu kapu nose animirani junaci Štrumpfovi?

Iako je pitanje delovalo bezazleno, među ponuđenim odgovorima našla se i „kamilavka“ – kapa koju nose pravoslavni sveštenici i monasi i koja predstavlja jedan od najprepoznatljivijih simbola Srpske pravoslavne crkve.

Međutim, ono što je izazvalo pravi talas negodovanja bio je komentar Milana Bukvića nakon odgovora takmičara.

– Da, kamilavku nose ovi naši štrumpfovi, kako se zovu… sveštenici! – rekao je Bukvić u programu.

Na društvenim mrežama ubrzo su usledile brojne reakcije gledalaca i vernika, koji smatraju da je ovakvo poređenje neprimereno i uvredljivo. Građani se s pravom pitaju da li je reč o nespretnom pokušaju duhovitosti ili o svesnom ismevanju pravoslavnih sveštenika i verskih simbola.

Posebno zabrinjava činjenica da ovakva izjava nije došla od anonimne osobe, već od čoveka koji u javnosti važi za obrazovanog i inteligentnog kvizaša. Upravo zbog toga deo javnosti smatra da je teško poverovati da nije bio svestan težine izgovorenih reči i simbolike koju nosi kamilavka kao deo identiteta pravoslavnih sveštenika.

Mnogi vernici podsećaju da ovo nije prvi put da se u javnom prostoru, pod izgovorom humora i satire, na najprizemniji način izvrgavaju ruglu Srpska pravoslavna crkva, pravoslavni sveštenici i tradicionalne vrednosti koje predstavljaju. Upravo zato ovaj incident izazvao je dodatno ogorčenje među građanima koji smatraju da javni servis mora mnogo ozbiljnije da vodi računa o sadržaju koji emituje.

