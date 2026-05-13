Kremlj je objavio snimak Vladimira Putina kako se vozi kroz Moskvu i sastaje sa svojom bivšom učiteljicom, nakon što su zapadni mediji, pozivajući se na izveštaj evropske obaveštajne službe, izvestili da se ruski predsednik nedeljama krio u bunkeru.

Izveštaji, koji su se pojavili uoči Putinovog godišnjeg govora 9. maja na Crvenom trgu povodom Dana pobede nad nacističkom Nemačkom, sugerišu da je bezbednost oko njega značajno pojačana i da je nedeljama vodio rat u Ukrajini iz podzemnih bunkera iz straha od atentata ili puča, javlja Rojters.

Ruski zvaničnici su odbacili takve izveštaje kao besmislice, a Putinov snimak, objavljen kasno u ponedeljak, čini se da je vizuelno pobijanje tih optužbi, kao i tvrdnji njegovih kritičara da je sve više gubio kontakt sa svojim narodom.

Snimak prikazuje opuštenog Putina kako vozi ruski džip, sa telohraniteljem na suvozačevom sedištu, do hotela u centru Moskve. Zatim ulazi u lobi sa velikim buketom cveća kako bi se sastao sa jednim od svojih bivših školskih učitelja.

Ležerno obučen u farmerke i laganu jaknu, 73-godišnji Putin grli svoju bivšu učiteljicu Veru Gurevič, koja ga više puta ljubi u obraz i šapuće mu nešto na uvo.

Putin, koji je počeo da pohađa školu u tadašnjem Lenjingradu 1960. godine, potom je snimljen kako ležerno ćaska o vremenu sa prolaznicom koja je, očigledno slučajno, ušla u predvorje sa njegovom porodicom. Nakon toga, Putin pomaže svojoj bivšoj učiteljici da uđe u njegovo vozilo i vodi je na večeru u Kremlj.

Poziv na proslavu

Prema saopštenju Kremlja, Putin je pozvao Gurevič na godišnju paradu na Crvenom trgu, a zatim da provede nekoliko dana u Moskvi uživajući u kulturnom programu.

Putin, koji je na vlasti kao predsednik ili premijer od 1999. godine, nalazi se u drugoj godini svog trenutnog mandata, koji se završava 2030. Njegova popularnost, prema državnim anketama, pala je poslednjih meseci, ali ostaje visoka.

Rusija u septembru održava izbore za Državnu dumu, donji dom parlamenta, a prognoza rasta za ovu godinu je znatno smanjena usred znakova javnog nezadovoljstva sve strožom kontrolom interneta.

Putin je u subotu rekao da veruje da se rat u Ukrajini bliži kraju. Izjava je usledila samo nekoliko sati nakon što je obećao pobedu u Ukrajini na najskromnijoj paradi povodom Dana pobede u Moskvi poslednjih godina.

