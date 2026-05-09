Parada povodom Dana pobede, održana 9. maja u Moskvi, trajala je manje od jednog sata, a prvi put posle mnogo godina na Crvenom trgu nije prikazana vojna tehnika.

Ruske vlasti objasnile su takvu odluku „aktuelnom situacijom“.



Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da Ukrajina nije pokušala da ometa održavanje parade.

Dan ranije, 8. maja, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski potpisao je dekret kojim je Rusiji omogućeno održavanje parade na Crvenom trgu.

Tokom ceremonije, ruski predsednik Vladimir Putin održao je govor u kojem je izneo niz propagandnih tvrdnji o Drugom svetskom ratu.

Prema njegovim rečima, „sovjetski narod“ doneo je slobodu i suverenitet evropskim državama koje su, kako je rekao, „kapitulirale pred nacističkom Nemačkom i postale saučesnici njenih zločina“.

Putin, međutim, nije pomenuo sporazum Molotov–Ribentrop iz 1939. godine, kojim su nacistička Nemačka i Sovjetski Savez dogovorili zajedničku invaziju na Poljsku. Taj sporazum je omogućio i sovjetsku okupaciju baltičkih država, kao i uspostavljanje kontrole nad teritorijama Ukrajine i Belorusije.

„Naši borci u Ukrajini pružaju otpor agresivnoj sili iza koje stoji ceo NATO blok i uprkos tome nastavljaju ofanzivu“, rekao je Putin govoreći o ratu u Ukrajini.

On je takođe izjavio da je pobeda „uvek pripadala i da će uvek pripadati Rusiji“, kao i da je glavni cilj savremene Rusije „pobeda u ratu protiv Ukrajine“.

Učesnici iz drugih država

U posebnoj koloni tokom parade marširali su vojnici iz Severne Koreje, koji su ranije učestvovali u borbama u ruskoj Kurskoj oblasti.

Ukrajinska vojna obaveštajna služba još u oktobru 2024. godine saopštila je da Rusija priprema severnokorejske vojnike za učešće u ratu protiv Ukrajine.



Prema podacima iz februara 2026. godine, oko 6.000 severnokorejskih vojnika je poginulo ili ranjeno.

Paradi u Moskvi prisustvovao je i beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko, dok su prema ruskim medijima među gostima bili i lideri Kazahstana, Laosa i Uzbekistana.

Događaju su prisustvovali i vrhovni vladar Malezije, premijer Slovačke, kao i predstavnici više stranih delegacija.

Istovremeno, tokom noći između 8. i 9. maja ruska vojska je, uprkos početku trodnevnog primirja, izvela napade dronovima i raketom „Iskander“ na teritoriju Ukrajine.

Prekid vatre inicirao je američki predsednik Donald Tramp, a obe strane su prethodno pristale na njega.