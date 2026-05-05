Travica je predložio da, zbog lošeg zdravstvenog stanja, njegova obrana bude pročitana pa je to učinio njegov advokat Marko Cvrković. U odbrani je negirao krivicu za ratni zločin, navodeći da je bio optužen za oružanu pobunu, ali i aboliran 1996. odlukom tadašnjeg Vojnog suda.

Naveo je da napad Cerić organizovala JNA koja je podelila oružje članovima Teritorijalne odbrane Mirkovci pa je i on, kako kaže, morao da učestvuje u napadu iako se tome protivio. Poznato mu je da je nakon napada JNA zarobila tri mlada hrvatska vojnika koji su bili uplašeni, ali da ih on, tvrdi, nije zlostavljao jer mu je poznat sadržaj Ženevskih konvencija.

Naveo je i da je aktivno učestvovao u procesu mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja i da je 1997. godine bio izabran za načelnika opštine Mirkovci. Travica smatra da mu je ovaj postupak montiran navodeći da bi da je stvarno radio ovo za što ga se optužuje bio procesuiran odmah nakon Domovinskog rata.

Tužilac Vinko Pejić u završnom govoru je Travičinu odbranu ocenio neistinitom i usmerenoj ka izbegavanju krivične odgovornosti, jer je u suprotnosti s iskazima preživelih oštećenih i drugih svedoka koji su, uz ostalo, potvrdili da je Travica bio među osobama koje su pucale na zarobljene hrvatske branitelje, kao i da ih je posle ispitivao, tukao i zlostavljao.

Navodi i da je preživeli svedok Zoran Šorli potvrdio da mu je Travica žicom vezao ruke, noge i vrat, a svedok Ivan Kopčić da ih je Travica tukao te da je bio prisutan kada su drugi predstavnici "srpskih paravojnih jedinica zarobljene branitelje terali da iz vojničkog šlema jedu ljudski mozak".

Smatra da je dokaznim postupkom u celosti utvrđeno počinjenje krivičnog dela ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika pa je predložio sudu da Travicu proglasi krivim i osudi po zakonu.

Travičin advokat Marko Cvrković ocenio je kako optužba nije dokazala da je Travica počinio navedeno krivično delo, odnosno da je utvrđeno da su JNA i Teritorijalna odbrana napali Cerić gde je stradalo više hrvatskih vojnika, ali da tačne okolnosti njihovog stradavanja tokom postupka nisu razjašnjene.

Smatra i da odbijanje suda da se ispitaju neki predloženi svedoci odbrane, koji su očevici ili učesnici događaja iz optužnice, predstavlja povredu prava na pravično suđenje. Stoga je sudu predložio da se Travica oslobodi optužbe i pusti na slobodu.

Po završetku dokaznog postupka sudsko veće odlučilo je da će nepravosnažna presuda biti objavljena u petak 8 maja. Optužnica Travicu tereti da je ratni zločin počinio od 2. do 4. oktobra 1991. u Ceriću i Mirkovcima, kao pripadnik srpske paravojne formacije Teritorijalne odbrane Mirkovci, tokom zajedničkog napada pripadnika JNA i TO Mirkovci na Cerić i nakon okupacije toga mesta.

Travica se tereti za nečovečno postupanje prema ratnim zarobljenicima, da ih je, kako se navodi, fizički ih i psihički zlostavljao i nakon toga ubijao.

Navodi se i da tužilaštvo sumnja da je, zajedno sa ostalim pripadnicima TO Mirkovci, postrojio i pucnjima iz vatrenog oružja usmrtio osam zarobljenih policajaca vinkovačke Policijske uprave i HOS-a, "iako su prestali da pružaju otpor i odložili oružje".

Travica je optužen da je fizički zlostavljao vezane zarobljene hrvatske branitelje te se zajedno s ostalim pripadnicima TO Mirkovci smejao dok je jedan od pripadnika ove paravojne formacije zarobljenicima u usta gurao ljudski mozak.

Okrivljeni Travica je na osnovu Evropskog naloga za hapšenje osječkog Županijskog državnog tužilaštva uhapšen 5. oktobra 2024. godine na graničnom prelazu Kale u Francuskoj, prilikom ulaska iz Velike Britanije. Potom je izručen hrvatskoj.