Naim Leo Beširi, poznati lobista premijera privremenih institucija u Prištini Aljbina Kurtija i ideolog srpske opozicije, pričao je tokom jednog televizijskog gostovanja nedavno o "Oluji". U emisiji u kojoj je gostovao Beširi je praktično optužio Srbe da su odgovorni za to što su proterani.

Voditelj je Beširija upitao šta misli o fotografiji Tonina Picule u hrvatskoj vojnoj uniformi koja je nastala tokom takozvanog domovinskog rata.

- Pa, mislim, to je već... pitanje je za gospodinu Piculu, ali ja bih rekao da postoji ozbiljan problem, to što se u Srbiji ne razume, da je ono šta se dešavalo prilikom onog domovinskog rata za Hrvatsku izrazito pozitivna stvar. Dakle, Hrvatska se izborila za svoju nezavisnost koju je Srbija sprečavala raznoraznim dovijanjima. Ali mislim da ne treba nas nešto preterano da začuđuje to što je građanin Hrvatske koji je učestvovao u domovinskom ratu ponosan zbog toga i slavi - rekao je Beširi.

Beširi je zatim nastavio da izlaže svoje prohrvatske statove i krivi Srbe za sve što se dogodilo.

- To što je naša propaganda, pre svega Miloševićeva propaganda, a onda svi oni koji su nasledili tu propagandu, šta je kružilo oko te vojno-policijske operacije tokom koje je ogroman broj ljudi, desetine, stotine hiljada ljudi napustilo svoje domove. Nekako mi deluje da oni previđaju da razumeju da to nije baš bila odluka samo hrvatskih organa. Postoje tu malo i političke, ljudske i moralne odgovornosti i Srba koji su živeli u Hrvatskoj i predstavljali političku misao u Hrvatskoj, ali Boga mi i Miloševićev režim i svi oni koji su bili deo toga - zaključio je Beširi.