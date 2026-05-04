Procesom je obuhvaćeno više od 800.000 građana koji su ostvarili pravo na povraćaj sredstava, a rešenja o utvrđenim iznosima prvo će biti dostupna u digitalnom obliku putem sistema e-Građani.

Dostava fizičkih rešenja na adrese prebivališta ili boravišta poreskih obveznika odvijaće se poštom tokom celog maja. Budući da je reč o velikom broju korisnika, isplate će se sprovoditi postepeno putem automatizovanog sistema, navode iz Poreske uprave Republike Hrvatske.

Dinamika povraćaja zavisiće isključivo od redosleda izdavanja rešenja, što znači da se celokupan iznos neće isplatiti u jednom danu, već kontinuirano tokom maja, dok su pojedine isplate predviđene i nakon tog meseca, prenosi dnevno.

Građani se mole za strpljenje

Sredstva će biti uplaćena direktno na račune koje Poreska uprava ima evidentirane u svom sistemu, a većina građana bi svoj novac trebalo da primi bez potrebe za ikakvim dodatnim radnjama. Ipak, iz Poreske uprave poručuju:

- Ako građani ne prime ni privremeno poresko rešenje ni uplatu do 30. juna, za dodatne informacije mogu se obratiti nadležnoj ispostavi Poreske uprave prema mestu prebivališta ili boravišta - navodi se.

Posebna pravila važe za nerezidente - strane državljane. Ako oni do kraja juna ne dobiju poresko rešenje, na raspolaganju im je rok do 31. jula za podnošenje zahteva nadležnoj ispostavi. U tom dokumentu nerezidenti moraju navesti sve ključne podatke na osnovu kojih smatraju da je na njih trebalo da se primeni poseban postupak utvrđivanja poreza.

Poreska uprava zamolila je građane za strpljenje - kako zbog obima posla, tako i zbog osiguravanja pravovremenog i nesmetanog izvršenja svih predviđenih povraćaja.