Nedelju dana pred početak Evrovizije u Beču izbio je veliki skandal koji je izazvao burne reakcije u javnosti.

Turski mediji i publika oštro su reagovali na nastup hrvatskih predstavnica, grupe Lelek, čija je pesma "Andromeda" pokrenula ozbiljnu polemiku.

Iako Turska ove godine ne učestvuje na takmičenju i prethodno je kritikovala učešće Izraela, pažnja je sada usmerena na Hrvatsku.

Razlog za to su stihovi pesme u kojima članice grupe pevaju o ženama koje je Osmansko carstvo odvodilo i porobljavalo tokom svoje vlasti na Balkanu.

Dodatnu kontroverzu izazvao je scenski nastup, u kojem izvođačice imaju tetovaže na licu, simbolizujući istorijsku praksu katoličkih žena u Bosni i Hercegovini koje su se na taj način štitile od sek*ualnog ropstva i prisilne konverzije.

Turski mediji intenzivno izveštavaju o ovom slučaju, postavljajući pitanje da li je reč o namernom prikazivanju Osmanlija u negativnom svetlu.

Portal TRHaber navodi da su stihovi poput "Naše majke nisu rađale robove" i „naši sinovi nisu podanici“ izazvali posebno oštre reakcije, jer se tumače kao direktna aluzija na osmanski period. Novinar Leonardo Paneta istakao je da u Turskoj vlada veliko nezadovoljstvo i da mnogi smatraju da takmičenje ne bi trebalo da bude platforma za političke poruke.

S druge strane, portal Yeni Birlik navodi da se u tekstu pesme Osmanlije nigde eksplicitno ne pominju, te da je negativno tumačenje stvar interpretacije, uz ocenu da numera govori o ratu, traumi i borbi za slobodu.

Članice grupe Lelek ne obaziru se previše na kritike, već ističu da je njihova pesma emotivna posveta ženskoj izdržljivosti i identitetu.

-Pesma govori o katoličkim ženama iz Bosne i Hercegovine u vreme Osmanskog carstva, koje su se tetovirale i obeležavale kako bi se zaštitile od ropstva, braka i otmica. To nije bila samo tetovaža, već čitav obred koji su bake prenosile na decu i unuke - izjavila je članica grupe Korina za In magazin. Numera "Andromeda" nastala je u saradnji sa srpskom pevačicom Zorja Pajić.

Uprkos velikoj medijskoj pažnji i kontroverzi, hrvatske predstavnice trenutno ne stoje visoko na kladionicama.

Nalaze se na 16. mestu sa oko jedan odsto šanse za pobedu, dok vrh liste i dalje drže Finska, Grčka i Danska.