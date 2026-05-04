Državljanin Bosne i Hercegovine star 23 godine udaljen je iz Hrvatske nakon što je 1. maja ujutru, u mestu Funtana, na balkonu svoje hotelske sobe istakao i mahao zastavom Republike Srpske. Policija je reagovala po prijavi i izašla na teren, gde je utvrđeno šta se dogodilo.

Protiv mladića je pokrenut prekršajni postupak zbog narušavanja javnog reda i mira, a kažnjen je u skladu sa zakonom.

Osim novčane kazne, izrečena mu je i mera proterivanja iz Hrvatske, uz zabranu ulaska i boravka u zemljama Evropskog ekonomskog prostora u trajanju od šest meseci. Zastava mu je privremeno oduzeta kao predmet prekršaja, dok policija nije iznosila dodatne detalje o motivima, a slučaj se vodi kao prekršaj.