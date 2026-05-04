Sukobi u redovima blokadera ne prestaju, a Milo Lompar je još jednom ponovio da je Vladan Đokić kandidat zapadnih ambasada i nevladinih organizacija.

- „Frankfurter algemajne cajtung“ ga 4. jula prošle godine izdvaja, pa ga Peščanik izdvaja. Dakle, imate sa jedne strane činioce i imate sa druge strane NVO sektor. Pogledajte kako ga pominju i podržavaju... To ne kažem ni da je dobro ni da je loše za njega, to je prosto elementarna činjenica. Ja nisam ništa tumačio, samo sam opisao činjenice - naglašava Lompar.

Lompar je dodao da Đokić nema njegovu podršku.

- Đokić je za lidera studentskog pokreta uzdignut zajedničkom akcijom evropskih činilaca i građanski orijentisanih medija, zbog čega nema moju podršku - izjavio je nedavno Lompar.

Zbog te podrške zapadnih zemalja Đokić, po Lomparovom mišljenju, trpi snažnu kritiku države i u izvesnom smislu nacionalno orijentisanih ljudi.

- Tako da je on u tom jednom međuprostoru - rekao je Lompar, priznavši na taj način da je Đokić pod uticajem stranaca, ali i da nema podršku nacionalno orijentisanih ljudi u Srbiji.

Ismejao opozicione partije

Opozicija je ispustila priliku da se nametne kao partner studentima jer nisu napustili Skupštinu prošle godine, rekao je Lompar prošle nedelje. On je dodao:

- Ovako su ostavili utisak da su „kontrolisana opozicija“. Neka se samoukinu i povuku iz studentskih organizacija.