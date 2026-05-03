Gosti večerašnjeg Hit Tvita su potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali, reditelj Ljubiša Ristić i novinar Milomir Marić.

Šta nam govori priznanje novinar tajkunskih medija da je N1 plasirao lažnu vest o smrti dečaka u Valjevu i koliko su te laži služile kao alibi za nasilje blokadera, da li je afera lažni deda ogolila do srži televiziju N1, jedna je od tema Hit Tvita večeras.

Žaklina Tatalović, novinarka televizije N1 izazvala je maltene skandal godine kada je nedavno otkriveno da je iz nepoznatih razloga skoro čitavu deceniju lagala kompletnu javnost joj je čuvenik arhitekta i akademik Nikola Hajdin - deda!

Milomir Marić kaže da polako isplivavaju sve laži koje su opozicioni mediji objavljivali.

- Ovako se završava svaka fabrikacija istine. Kada bi se sve sabralo šta su oni sve objavili, malo od svega toga je istina. Ja pričam kao čovek starog kova. Ova nova generacija proglašava za istinu šta im padne na pamet. Danas su društvene mreže zamenile zidove javnih toaleta. Počelo je da se kruni njihovo carstvo laži. Njima je država Srbija bila meta, a ko zna šta ćemo sve saznati u narednim danima. oni emituju 24 sata mržnje - rekao je Marić.

- Ovo nije ništa slučajno. ovo je ozbiljna politika destrukcije Srbije. Ti blokaderski mediji su usmereni na to da što je lošije u državi to je bolje za njih. Njima je jedini cilj da se sruši Srbija, ne režim Aleksandra Vučića. Setimo se korone, setimo se rata u Ukrajini i lažima koje su plasirali kako bi se digla panika u narodu. To dete koje pominju iz Valjeva, to je bio razlog za još veće napade na prostorije SNS-a. Sve u službi rušenja politike države Srbije. Ovde se vidi kredibilitet Nove S i N1. Kredibiliteta nema. To nije medij za sebe već sredstvo za rušenje države. Drago mi je da se pokazuje kao istina sve ono o čemu je Vučić govorio. Naša politika je usmerena na rast i razvoj za razliku od njih - rekao je Mali i dodao:

- Oni nemaju nikakvu politiku i nikakav program. Svi oni koji su sada u politici su već bili na vlasti, pa su ostavili zemlju pred bankrotom - rekao je Mali.