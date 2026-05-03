U mestu Domaji nedaleko od Koprivnice juče je došlo do nesreće koju je izazvala 14-godišnjakinja u traktoru.

Kako je objavila policija, ona je vozila traktor pre nego što je uopšte mogla steći pravo na upravljanje. Vozila je makadamskom cestom, a dolaskom do raskrsnice sa asfaltiranim kolovozom oduzela je prednost prolaska automobilu kojim je upravljao 72-godišnjak.

Traktor se u tom trenutku sudario s automobilom, koji je od siline udarca sleteo u odvodni kanal.

U nesreći su telesne povrede dobili i devojčica i 70-godišnja putnica u automobilu.

Protiv devojčice biće pokrenut prekršajni postupak te dostavljena prijava nadležnom zavodu za socijalni rad. Takođe, prekršajni postupak biće pokrenut i protiv vlasnika vozila koji je dao vozilo na upravljanje osobi za koju je znao da nema pravo upravljati vozilom, saopštila je policija.