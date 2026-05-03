Profesor Milo Lompar je ponovio ono što je već nekoliko puta rekao.

On je potvrdio da političara Đokića podržavaju zapadne ambasade i nevladine organizacije i da je on njihov kandidat.

"Ja sam već rekao vrlo precizno, može to da se sve čuje. Podržavaju ga strani činioci", rekao je Lompar.

"Frankfurter Algegemajne Cajtung ga 4. jula prošle godine izdvaja, pa ga Peščanik izdvaja. Dakle imate sa jedne strane strane činioce i imate sa druge strane NVO sektor. Pogledajte kako ga pominju i podržavaju...To ne kažem ni da je dobro, ni da je loše za njega, to je prosto elementarna činjenica. Ja nisam ništa tumačio, ja sam samo opisao činjenice", zaključio je Lompar.