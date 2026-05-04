General Ratko Mladić vraćen je u pritvorsku bolnicu Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu jer nakon pregleda u subotu u civilnoj bolnici nije potvrđeno da je doživeo novi moždani udar, izjavio je sin Ratka Mladića, Darko Mladić.

- Pričao sam sa njim i zvučao je isto kao i prethodni put kada smo razgovarali - rekao je Darko Mladić u razgovoru za agenciju Srna, i potvrdio da će u ponedeljak otputovati u Hag da poseti oca.

Prethodno, general Mladić ponovo je u subotu bio prebačen u civilnu bolnicu jer je imao simptome moždanog udara.

Mladić je 10. aprila imao moždani udar i zdravstveno stanje mu se dodatno pogoršalo zbog ozbiljnih neuroloških, kardiovaskularnih i nefroloških zdravstvenih problema.

On se od 2024. godine nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu, gde je pod palijativnom negom.

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu je više puta odbio zahtev da Mladić bude pušten na privremenu slobodu na lečenje u Srbiju.

Hagu je dostavljen zahtev veštaka za produženje roka u kom treba da podnesu izveštaj o zdravstvenom stanju generala Mladića zato što pregledi nisu završeni u predviđenom roku, čime su faktički odložili za još najmanje sedam dana odluku o zahtevu za puštanje na lečenje u Srbiju.

Vlada Republike Srpske je nakon telefonske sednice uputila Međunarodnom rezidualnom mehanizmu za krivične sudove u Hagu humanitarni apel sa zahtevom da se razmotri mogućnost privremenog puštanja na slobodu generala Ratka Mladića radi obezbeđivanja adekvatnog lečenja medicinske i palijativne nege.

- Podrška Srpske znači jer se time pridružuje zahtevu Vlade Srbije. Važno je to jer su optužbe u Hagu bile porodične i privatne. Ovaj zahtev Vlade Srpske ima težinu i podrška je našem zahtevu i nadam se da će dovesti do željenog rezultata - istakao je generalov sin Darko Mladić.

On je rekao da će pokušati da ga ohrabre kada odu ponovo da ga posete jer Mladić tamo nema s kim da razgovara na maternjem jeziku, a zbog moždanog udara je to važno.

- U slučaju da ga puste, prebacujemo ga u medicinsku ustanovu u Srbiju, u suprotnom imamo neki set mera, ali ne bih voleo da dođe do toga - naveo je Mladić.

Produžen rok za odluku veštaka

Naši lekari su sugerisali dodatne terapije, magnetnu rezonancu i druge metode i očekujemo naredne sedmice da se to realizuje, kaže Darko Mladić.

- Sad smo tu gde smo. Veštaci su dobili produženje roka pa je produžen i rok za oduku. Sada bi odluka trebalo da bude krajem sledeće nedelje. Bojim se da to ne bude kasno - rekao je Darko Mladić.