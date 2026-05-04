U ovim mestima on nije prošlost, već neprekidna sadašnjost. Navršile su se tri godine, tačno 1.095 dana otkako je bezumni ubica ugasio devet mladih života u dva sela. Bez povoda, streljao je Uroš Blažić mladiće i devojku dok su se bezbrižno družili.

U ova dva sela sunce izlazi, ali za porodice dan ne sviće. Bol ne bledi, samo menja oblik. Tako je i sada, na treću godišnjicu. Nema pravih reči koje bi dočarale bol koji je zaledio vreme. Ni reči utehe, ni pokajanja, ni opravdanja. Majke i očevi nose tu tugu kao jedinu odeću koju imaju.

U Ravnom Gaju u Malom Orašju ubijeni su Marko Mitrović (18), Aleksandar Milovanović (18), Nikola Milić (15), Lazar Milovanović (20), Nemanja Stevanović (21), a Petar Mitrović (20) je posle 50 dana, od posledica zadobijenih povreda, preminuo u bolnici.

Nakon pucnjave u Malom Orašju, u Duboni, u školskom dvorištu, Blažić je ubio Milana Panića (22), njegovu sestru Kristinu Panić (19) i Dalibora Todorovića (25). U krvavom pohodu teško je ranio još dvanaestoro ljudi, mahom mladih, od kojih se mnogi i danas oporavljaju.

Najmlađa žrtva imala je 15, a najstarija 25 godina

Pravosudni epilog doneo je presudu, ali ne i mir. Ubica je osuđen na 20 godina zatvora - maksimalnu kaznu koju zakon dozvoljava za mlađeg punoletnika jer nije imao navršenu 21 godinu.

"Presuda nije pravedna, ali je jedina moguća" - upamćene su reči sudije Lidije Jovanovski dok je obrazlagala odluku suda o kazni.

Uroš Blažić je priznao ubistva, ali nije želeo da govori o motivima. Veštaci su ocenili da je počinio zločin "u stanju uračunljivosti, svestan svog dela, u bezobzirnom nasilničkom postupanju, te da je bez povoda rafalno pucao u nameri da ubije".

Radiša Blažić, otac ubice i bivši potpukovnik, osuđen je na 20 godina zbog držanja arsenala oružja kojim je posejana smrt. Na suđenju je negirao krivicu.

"Za mog sina Dalibora, što ga je ubio, devet meseci"

"Za devet ugašenih života i dvanaestoro ranjenih dobio je kaznu po devet meseci. Za mog sina, što ga je ubio, devet meseci. Psa na ulici ako ubijete, dobićete dve godine," reči su Miše Todorovića, oca ubijenog Dalibora.

Zbog razmera te nepravde, porodice su tri godine kao u vrtlogu. Na mnogobrojna njihova pitanja - niko ne odgovara. Na njihove sumnje da je te noći, dok je ubicu jurila sva raspoloživa policija po Šumadiji, neko spasao njegovu glavu.

Besni su jer njegovu kuću u Duboni još čuva policija. Jer nema pokajanja. Jer njihovi najmiliji ne mogu doći, jer za njih vreme ne postoji, dok će ubica šetati slobodno za sedamnaest godina.

"Za 17 godina će izaći, pa će imati priliku da ovo ponovi, a moglo je to da se reši doživotnom kaznom. Posle tri godine neko progovori o našem slučaju, ali usput. Naša deca se pomenu onako skrajnuto. Kad govore o našoj ubijenoj deci treba da ustanu. Jesu ona seljačka deca, ali ne manje važna da se pomenu onako usput ili kad se bliži 4. maj da se popunjava prostor u emisijama," reči su iz objave Zorice Panić, majke ubijenih brata i sestre Milana i Kristine.

Sve majke i očevi, sve porodice i familije tako i dalje u mraku traže smisao kog nema. Pravda nije stigla u domove žrtava u Duboni i Malom Orašju. U njihove sobe koje su i danas ostale onakve kakve su bile te večeri - sa nepospremljenim krevetima, omiljenim parfemima i fotografijama sa kojih se smeše oni koji nikada neće ostariti.

Zvonjava svakog sata

Danas, na treću godišnjicu zločina, zvoniće zvona na hramu Svetog apostola Vartolomeja u Malom Orašju na svakih sat vremena. Na mestu ubistva okupiće se porodice, prijatelji, meštani na pomenu nastradalima, da odaju poštu žrtvama koje ne smeju da se zaborave.

Maksimalna kazna od 20 godina zatvora: Uroš nije mogao da dobije doživotnu

Optužnica na 210 strana podignuta je 18. oktobra 2023. Uroš Blažić je tada bio okrivljen za devetostruko ubistvo i pokušaj ubistva još dvanaestoro ljudi koje je teško ranio. Najmlađa žrtva imala je 15, a najstarija 25 godina.Pripremno ročište najpre je trebalo da se održi 23. maja 2024. u Višem sudu u Smederevu, ali je nakon što su Blažiće uveli u sudnicu, ožalošćena rodbina pojurila ka njima. Sudska straža uspela je da ih izvede iz sudnice i sprovede do pritvorske jedinice. Iz bezbednosnih razloga, suđenje je najpre izmešteno u Palatu pravde, a potom u zgradu Specijalnog suda u Beogradu.

Presuda je izrečena 19 meseci posle tragedije, 12. decembra 2024. Predsedavajuća sudskog veća, sudija Lidija Jovanovski, iznoseći presudu, rekla je da je "Uroš Blažić počinio zločin u stanju uračunljivosti, svestan svog dela u bezobzirnom nasilničkom postupanju, te da je bez povoda rafalno pucao u nameri da ubije".

Porodice ubijenih prošle su pakao slušajući detalj po detalj strašne noći, svaku ranu koju su zadobila njihova deca, ali nisu čule zašto su im deca ubijena.

"Odgovor ZAŠTO još nismo dobili i sumnjam da ćemo ikada dobiti. Zašto smo izgubili decu? Zašto su ovi anđeli ostavili svoje majke? Zašto je jedno zlo uništilo naše živote? Zašto? Naša pitanja nemaju odgovore. Presuda ubici nije pravedna. Godinu i po dana po ubijenom detetu je premalo, zar tako malo vrede životi naših anđela," rekla je Petrova mama Biljana.