Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izneo je nove detalje o važnim političkim i tehnološkim planovima, ali i otkrio neobičan razvoj događaja u vezi sa razgovorima koje je pokušao da pokrene sa Vladanom Đokićem.

Kako je naveo, Đokiću je uputio poziv za razgovor, međutim, situacija se naglo promenila u roku od samo jednog dana.

- Poslao sam mu pismo da dođe na razgovor, ali mu je neko promenio mišljenje u roku od 24 sata – rekao je Vučić, nagoveštavajući da iza toga stoje određeni uticaji.

Istovremeno, predsednik je govorio o velikim planovima u oblasti tehnologije i industrije, posebno ističući saradnju sa Kinom. Kako je najavio, Srbija želi da što pre pokrene proizvodnju robota, a ključni projekat bi mogao da bude realizovan upravo u Šapcu.

- Razgovarali smo i o transferu tehnologije u budućnosti. Verujem da ćemo sa kineskim partnerima uspeti da otvorimo fabriku u Šapcu i da počnemo sa proizvodnjom robota u najkraćem roku – istakao je Vučić.

On je naglasio da ovakvi projekti imaju višestruku primenu, uključujući i takozvanu dvostruku namenu, što dodatno povećava njihov značaj za državu.

Pored tehnoloških tema, vođeni su i važni politički razgovori. Vučić je istakao da Srbija nastupa bez nametanja i pritisaka, već sa jasnom ponudom saradnje svima koji su spremni na dijalog.

- Ne istupamo sa pozicije sile. Mi smo tu da ponudimo usluge i da razgovaramo sa svakim ko to želi – poručio je predsednik.