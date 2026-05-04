Kmetske duše brinu samo za svoj džep, ja brinem za naš narod, objavio je juče predsednik Srbije Aleksandar Vučić na svom Instagram nalogu avucic. Samo dan ranije predsednik je povodom izjave novinarke Jelene Obućine da je novinar N1 izneo neproverenu informaciju o navodno povređenom detetu na protestu u Valjevu prošle godine, da je važno to što se saznaje čime i kakvim lažima su se služili oni koji su pokušali da sprovedu obojenu revoluciju.

Vučić je tom prilikom rekao da očekuje da će priznati i da je vest o korišćenju zvučnog topa na protestu 15. marta prošle godine takođe lažna.

- Samo jedan detalj - oni nisu rekli u svom izveštaju da je dete preminulo, već da se nalazi u teškom stanju i da se nalazi u jednoj privatnoj bolnici u Beogradu, a neki drugi su u izjavama za medije i za društvene mreže govorili da je dete preminulo. Oni su svakako izazvali ne samo uznemirenje javnosti već je to bila jedna gnusna i strašna laž, i sad se postavlja pitanje, neko bi rekao ili bi trebalo da kažem: Dobro je da smo dobili priznanje da je laž, dobićemo priznanje da je laž i zvučni top, kao što smo dobili priznanje da je sve oko Jovanjice bilo laž - rekao je Vučić u telefonskom uključenju za Informer TV.

Vučić je dodao i da su opozicioni mediji porodicu Vučić i njega lično tri godine optuživali da su narko-dileri, ali da je na kraju novinarka Jelena Zorić rekla da je sve laž i da se nigde ne spominje niko ko je član porodice Vučić.

- I sad bi neko rekao šta mi imamo od toga. Tri godine ste podizali tenzije, tri godine ste obmanjivali narod, posle tri godine u jednom trenutku ste rekli da to nije istina, pa ćemo da nastavimo sa drugim neistinama - rekao je Vučić, i dodao je da je za njega važno da se sazna sve čime su se služili oni koji su pokušali da sprovedu obojenu revoluciju.

Predsednik Republike je komentarisao istraživanje koje pokazuje da je SNS daleko ispred svih stranaka, a pre toga se osvrnuo na tvrdnje blokadera da će izbori biti na leto kada su mnogi na odmoru:

- Mnogo ljudi ide na odmor, mnogo njih ne ide. Oni idu i u septembru, oktobru i u novembru, sve više ljudi ima novca za kratke destinacije. Ali mnogi građani ne idu, ne raspisuju se izbori kada se neko brčka, nego kada državi najviše odgovara. U ovom trenutku ne mogu ni da razmišljam zbog situacije koja se dešava - kaže Vučić

Prvi čovek se osvrnuo i na blokaderske napade na štandove SNS-a.

- Video sam jednog od blokadera, pitao je da li je SNS prijavio štandove da podele materijale. To pitaju oni koji su održali hiljade neprijavljenih skupova, a štandovi se ne prijavljuju. A oni nadiru, nasrću na svaki štand jer ne mogu da istrpe da postoje ljudi koji drugačije misle. Ali oni koji su lagali za dečaka, za Jovanjicu, pokušavali su da im kažu da smo mi neprijatelji. Mi nismo neprijatelji, pozivam ih da pruže ruku jedni drugima. Izbori će biti demokratska utakmica, onaj ko pobedi vladaće u Srbiji i biće mnogo važnih pitanja u unutrašnjoj i spoljnoj politici koja će morati da se pretresu - dodao je predsednik Vučić.

Ne zna se da li je blokaderski program Nataše Kandić ili Mila Lompara

On je istakao da nam izbori svakako dolaze i da udarni tandem Đokić-Bodiroga ima veliku šansu za pobedu.

- I dan-danas ne znate da li je njihov program Nataše Kandić ili Mila Lompara. Ne znaju ni oni. Ljudi vide ko radi i ima plan i program i znaće to da nagrade. Ja imam nešto drugačije brojeve. To može da se promeni, mogu oni da pobede, a možemo i mi - rekao je Vučić komentarišući poslednje istraživanje Faktor plusa.