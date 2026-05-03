Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić boravi u Kopenhagenu, gde je prisustvovala svečanom prijemu koji je organizovao kralj Danske, Frederik Deseti uoči početka Konferencije predsednika parlamenata zemalja članica i kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.

Tim povodom, Brnabić je na društvenim mrežama objavila fotografiju na kojoj su sa njom - Klod Vizeler, predsednik Predstavničkog doma Luksemburga, kao i predsednik Senata Belgije Vinsent Blondel.

U fokusu predstojeće konferencije biće jačanje međuparlamentarne saradnje, unapređenje demokratskih institucija, kao i proces proširenja EU. Posebna pažnja biće posvećena ulozi parlamenata u očuvanju stabilnosti, vladavine prava i ekonomskog razvoja u državama kandidatima.

Tokom boravka u Danskoj, očekuje se da će Brnabić imati niz bilateralnih susreta sa kolegama iz evropskih zemalja, na kojima će razgovarati o daljem napretku Srbije na evropskom putu, regionalnoj saradnji i jačanju političkog dijaloga.









