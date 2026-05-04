OVAN

POSAO: Možete da očekujete rešenje nekog problema koji vas je mučio duže vreme unazad. Osetićete veliko olakšanje kada budete shvatili da vam je konačno poslovni problem rešen.

LJUBAV: Očekuje vas veoma strastvena atmosfera sa osobom koju ste nedavno upoznali. Pred vama je veoma zanimljiv dan. Spremni ste za neobaveznu vezu u kojoj ćete uživati.

ZDRAVLJE: Prijalo bi vam bavljenje sportom. Pred vama je faza u kojoj će vam sport i rekreacija biti od velikog značaja. Daćete svoj maksimum da se vratite u kondiciju.

BIK

POSAO: Možete da očekujete veoma povoljnu atmosferu. Ukoliko ste bez posla, danas bi mogla da vam se ukaže neka nova prilika. Uradite ono što je do vas da se stvari pokrenu.

LJUBAV: Voljena osoba je pokazala da joj nedostaje da provodite više vremena zajedno i na tome treba da poradite... Važno je da joj stavite do znanja da i dalje imate emocije ka njoj.

ZDRAVLJE: Povedite računa o bubrezima koji bi tokom današnjeg dana mogli da vam budu jako osetljivi. Mogući su problemi sa urogenitalnim traktom generalno.

BLIZANCI

POSAO: Veoma ste vredni i trudite se da na poslovnom planu ostvarite što bolje rezultate. Važan vam je uspeh u karijeri i uradićete sve ono što možete kako biste bili ispred drugih.

LJUBAV: Moguće je da razmišljate o nekim ozbiljnijim koracima. Povoljan je period za veridbu i dogovore na temu braka. Ako ste već u braku, sa voljenom osobom planirate potomstvo.

ZDRAVLJE: Povećajte unos vitamina kako biste mogli da ojačate svoj imuni sistem. Pred vama je period u kojem ćete biti skloni manjim tegobama na polju zdravlja.

RAK

POSAO: Možete da očekujete neki iznenadni preokret koji će biti veoma pozitivan za vaše poslovno polje. Spremni ste da prihvatite nova dešavanja i u njima ćete se snaći jako dobro.

LJUBAV: Osvojićete osobu koja vam se dopada već neko vreme. Pred vama je jako lep dan za polje emocija. Bićete srećni i uspećete da ostvarite ono što želute sa voljenom osobom.

ZDRAVLJE: Uživajte u lepom danu koji je ispred vas! Ne očekuju vas problemi sa zdravljem. Posvetite se ljudima koje volite i uživajte u opuštenoj atmosferi sa njima.

LAV

POSAO: Ukoliko se bavite privatnim poslom do vas će doći neka pozitivna ponuda za saradnju koja vam može biti profitabilna. Spremni ste da pokažete svoju inicijativu.

LJUBAV: Možete da se nadate dobroj atmosferi sa partnerom. Ukoliko ste slobodni, moguć je susret sa nekom novom osobom. Flert vam prija ali još ne znate da li želite više.

ZDRAVLJE: Pronašli ste svoj unutrašnji mir i dobro se osećate. Kada imate emotivni balans onda ste u svakom smislu jači. Možete da očekujete generalno dobro zdravstveno stanje.

DEVICA

POSAO: Veoma ste vešti u svom poslu i bez prevelike muke i naprezanja obavljate veliki deo svojih zadataka. Spremni ste da uradite sve što možete kako bi ostvarili željeni napredak.

LJUBAV: Rešili ste da pokažete interesovanje prema osobi koja vam se sviđa. Možete da očekujete pozitivnu reakciju sa njene strane. Oboje ste spremni za nova zajendička iskustva.

ZDRAVLJE: Mogući su manji problemi sa sinusima pa povedite računa o tome. Ukoliko vas budu pratili česti bolovi u glavi posetite lekara. Danas vam polje zdravlja nije dobro prikazano.

VAGA

POSAO: Moguće je da će vam se pojaviti neki sitni problemi na poslovnom planu ali uspećete da ih rešite. Uz dovoljno upornosti i inventivnosti ćete nove načine naći.

LJUBAV: Možete da očekujete pomirenje sa bivšim partnerom prema kojem još uvek imate prilično jake emocije. Vas dvoje niste do kraja ispričali svoju ljubavnu priču.

ZDRAVLJE: Potrebna vam je fizička aktivnost. Ne osećate se dobro kada ste pasivni. Potrudite se da svaki dan nađete dovoljno vremena za trening, trčanje ili makar neke lagane vežbe.

ŠKORPIJA

POSAO: Trudite se da sve obaveze završite u roku koji postoji. Veoma ste posvećeni svom poslu danas. Obaveze su vam na prvom mestu i nećete otići sa posla dok sve ne budete rešili.

LJUBAV: Vreme je da voljenoj osobi pokažete koliko vam je stalo do nje. Porazgovarajte malo na temu zajedničke budućnosti i planova koje imate. Potrudite se da budete iskreni.

ZDRAVLJE: Prijala bi vam meditacija ili neki vid opuštanja. Moguće je da ste preterano napeti i da vam je neophodno da nađete neki način da postignete unutrašnji mir i stabilnost.

STRELAC

POSAO: Biće vam potrebno mnogo energije da biste završili sve obaveze koje imate u planu. Moguće je da ćete više od polovine dana provesti na poslu. To vas jako opterećuje.

LJUBAV: Želite da osvojite osobu koja vam se dopada. Pred vama je dan u kojoj ćete imati uspeha u zavođenju. Ona će pokazati da gaji osećanja ka vama takođe, iako je stidljiva.

ZDRAVLJE: Prijala bi vam masaža i opuštanje. Potrudite se da sebi priuštite danas i neki užitak. Povoljan je dan da se posvetite svojim potrebama i da se izmestite iz stresnog okruženja.

JARAC

POSAO: Ako želite da ostvarite cilj koji ste sebi zacrtali onda se pripremite da budete veoma vredni i strpljivi. neće vam biti lako da ostvarite napredovanje, potrebno je dosta napora.

LJUBAV: Udvara vam se osoba sa kojom niste imali neku posebno komunikaciju. Moguće je da ste malo nesigurni u njene namere. Za sada se držite na distanci dok se bolje ne upoznate.

ZDRAVLJE: Moguća je zubobolja i problemi sa desnima. Obavezno posetite vašeg stomatologa radi redovnog pregleda. Potrudite se da vodite više računa o higijeni zuba i desni.

VODOLIJA

POSAO: Do vas dolaze neke nove informacije koje vam generalno mogu biti važne za polje posla, ako ih iskoristite na pravi način. Potrudite se da na ovom polju date svoj maksimum.

LJUBAV: Dobro se slažete sa svojim partnerom. Ako ste slobodni, moguća je zanimljiva komunikacija sa nekim iz bliskog okruženja. Spremni ste da se zbližite i da pokažete interesovanje.

ZDRAVLJE: Kičma vam je osetljiva. Nemojte da podižete težak teret. Obavezno pazite ako ste već imali neke povrede leđa, pršljenova i tome sl. Nemojte da rizikujete sa zdravljem.

RIBE

POSAO: Imate mnogo energije i spremni ste da se posvetite svom poslu. Jedino što vam nedostaje je podrška saradnika. Moguće je da se zbog kolega ne osećate dobro.

LJUBAV: Ukoliko ste u braku moguće su manje nesuglasice sa voljenom osobom. Biće vam potrebno neko vreme da se stanje smiri. Do tada pokažite toleranciju i strpljenje.

ZDRAVLJE: Mogući problemi sa holesterolom. Jetra vam je sklona tegobama takođe. Bilo bi dobro da u narednom periodu nađete vremena da odete na redovnu lekarsku kontrolu.