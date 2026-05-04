Dva teretna broda napadnuta su u nedelju u blizini Ormuskog moreuza, saopštila je britanska organizacija za nadzor pomorske trgovine (UKMTO).

Ovaj strateški plovni put, kroz koji prolazi približno petina svetskih tokova nafte i tečnog prirodnog gasa, trenutno je pod dvostrukom blokadom: Iran ograničava pristup „neprijateljskim plovilima“, dok pomorske snage Sjedinjenih Američkih Država blokiraju brodove koji ulaze u iranske luke ili iz njih izlaze.

Prvo upozorenje usledilo je nakon izveštaja više brodova u blizini emiratskog grada Ras el Hajma, koji su naveli da im je putem radija od strane Korpusa iranske revolucionarne garde naređeno da napuste sidrište i upute se ka Dubaiju.

Ubrzo potom, jedan teretni brod koji je plovio ka severu napadnut je od strane više manjih plovila oko 11 nautičkih milja zapadno od Sirika u Iranu. Nekoliko sati kasnije, tanker je pogođen neidentifikovanim projektilima na oko 78 nautičkih milja severno od Fudžajre u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Prema navodima UKMTO, svi članovi posade su bezbedni i nije zabeležen nikakav uticaj na životnu sredinu.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je u nedelju da će SAD od ponedeljka početi da usmeravaju brodove iz neutralnih zemalja kroz moreuz. Procene govore da je oko 2.000 plovila ostalo zarobljeno u i oko Ormuskog moreuza od početka američko-izraelskog rata protiv Irana 28. februara.

Prema pisanju Aksiosa, Sjedinjene Američke Države će trgovačkim brodovima pružati informacije o bezbednim rutama bez iranskih mina, dok će brodovi američke mornarice ostati u pripravnosti da spreče Iran da gađa plovila koja prolaze kroz moreuz. Iran je upozorio da bi svaka intervencija predstavljala kršenje primirja postignutog pre skoro mesec dana.

Iran tvrdi da ima „prirodno pravo“ da kontroliše moreuz, a zamenik predsednika parlamenta Ali Nikzad izjavio je u nedelju da Teheran neće odustati od tog stava bez obzira na ishod mirovnih pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama.