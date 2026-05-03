Predsednik SRS prof. dr Vojislav Šešelj ističe da je tačno kada nam govore da bez učlanjenja u NATO pakt nema ni učlanjenja u Evropsku uniju.

„Učlanili bi nas u Evropsku uniju kad pristupimo NATO paktu, mada je Crna Gora pristupila, pa je još ne primaju, kad se odreknemo Kosova i Metohije, kad zavedemo sankcije Rusiji i kad se odreknemo Republike Srpske zapravo omogućimo njeno utapanje u unitarnu Bosnu i Hercegovinu. Ništa to što se tiče Srbije ne dolazi u obzir. Niko u ime Srbije ne bi smeo to da potpiše. Ja sam uveren da to nikad neće ni biti potpisano“, rekao je Šešelj za Informer TV.

Šešelj je takođe kazao da je Haškom tribunalu cilj da što pre ubiju Ratka Mladića, a da se to ne može dokazati nakon njegove smrti.

„Radovan Karadžić je mene stavio na listu pravnih savetnika. I imao je pravo da me zove nekoliko puta, a onda me zatvorska uprava skinula s te liste. On je sad podneo novi zahtev sa listom svojih pravnih savetnika i moje ime je na toj listi, pa čekamo sad da vidimo kakvo će rešenje biti“, kaže Šešelj.