Tačno u četiri minuta nakon podneva navršiće se 27 godina od herojske smrti pilota potpukovnika Milenka Pavlovića, komandanta 204. Lovačko-avijacijskog puka Ratnog vazduhoplovstva Vojske Jugoslavije, koji je 4. maja 1999. godine poginuo u sukobu sa NATO avijacijom iznad Valjeva.

Milenko Pavlović rođen je 5. oktobra 1959. godine u Gornjem Crniljevu kod Osečine. Završio je vojnu gimnaziju “Maršal Tito” u Mostaru uprkos protivljenju roditelja da izabere poziv pilota. Vazduhoplovnu akademiju je završio u Zadru. Komandant 204. lovačko-avijacijskog puka postao je godinu dana nakon početka NATO bombardovanja.

U svoj poslednji borbeni let, Milenko Pavlović se uputio sa aerodroma u Batajnici, koji danas nosi njegovo ime, nakon uzbune da se eskadrila NATO aviona približava Valjevu, a da je kao meta označena prethodno više puta bombardovana vojna fabrika “Krušik”.

U trenutku kada je uzbuna data, Pavlović je dežurao na izmeštenom komandnom mestu u Staroj Pazovi, ali je javio svom zameniku da po svaku cenu zadrži mlađeg kolegu da ne poleti i krenuo prema Batajnici. Prišao je “migu 29”, iz kokpita bukvalno izvukao mladog pilota i uz reči “Majku vam dečju, nećete vi da ginete, ja ću!”, poleteo u pravcu Valjeva.

Pavlović je u vazduhu proveo samo 12 minuta, a u neravnopravnom boju sa višestruko brojnijim NATO avionima, uspeo je u jednom trenutku da ih zbuni i rastera. Sve je to učinio hrabrim manevrima, iako je odmah po poletanju praktično ostao “slep”, s obzirom na kvar radara u njegovoj letelici. “Imaju me”, bile su njegove poslednje reči koje je čula komanda u Batajnici, da bi nekoliko trenutaka kasnije njegov “mig” pogodile tri rakete ispaljene sa holandskog F-16 u reonu Tuzle, nakon čega se Pavlovićeva zapaljena letelica srušila u Petnici kod Valjeva.

Komandant 204. Lovačko-avijacijskog puka bio je poslednja žrtva na nebu, jer nakon njegove pogibije nijedan avion RV VJ nije poleteo na zadatak do kraja NATO agresije.

Država je Milenka Pavlovića odlikovala Ordenom za hrabrost, a SPC je njegovoj porodici dodelila Orden Svetog vladike Nikolaja za junačko delo. U rodnom Gornjem Crniljevu postoji spomen-soba u njegovu čast, u Osečini centralna gradska ulica nosi ime pilota-heroja, a u Valjevu mu je podignuto spomen obeležje gde se svake godine na današnji dan daje pomen Milenku Pavloviću.