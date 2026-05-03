Srbija i Izrael podigli su bilateralne odnose na nivo formalnog strateškog partnerstva nakon pokretnja prvog strateškog dijaloga u Jerusalimu, izjavio je danas ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić, ističući da je reč o najznačajnijem unapređenju bilateralnih veza u poslednjih nekoliko godina. Đurić je u intervjuu za Jerusalem post (JP) nakon posete Izraelu rekao da novi okvir formalizuje saradnju u oblasti odbrane, trgovine, tehnologije i diplomatije, ocenjujući razgovore koje je imao kao "istorijski korak napred".

"Kada govorim o sporazumu o slobodnoj trgovini sa jednom od najrazvijenijih ekonomija na svetu, to znači da udruživanjem snaga u različitim oblastima postižemo bolje rezultate", rekao je Đurić. On je saradnju dve zemlje, posebno u oblasti odbrane, ocenio kao dokaz visokog nivoa poverenja i nastojanja Srbije da bude "stub stabilnosti u jugoistočnoj Evropi". Poručio je da njegovo prisustvo "u vreme koje je teško za Izrael", znači da ta zemlja nije sama.

"Srbija je strateški odlučila da, kao i mnogo puta u istoriji, u ključnim trenucima stane uz jevrejski narod i Državu Izrael", istakao je Đurić Džerusalem Post.

On je ukazao i na istorijske veze, uključujući rano priznanje Balfurove deklaracije i duboko ukorenjenu tradiciju jevrejske zajednice u Srbiji, koja je teško stradala tokom Holokausta. Srbija je, kako je naveo, usvojila i zakon o vraćanju imovine žrtvama bez naslednika, kao prva u Evropi. Đurić je upozorio i na porast antisemitizma u Evropi, ali je ocenio da takve pojave u Srbiji nemaju šire uporište.

"Svako ko u Srbiji napada Jevreje, istovremeno šteti i Srbima i Jevrejima", rekao je on dodajući da se napadi ili retorika usmerena na Jevreje u zemlji doživljavaju kao napad na samo srpsko društvo. Tokom posete Izraelu, Đurić se sastao i sa rođakom Alonom Ohelom, koji je bio otet tokom napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine i oslobođen 2025. u okviru sporazuma o miru u Gazi. Đurić i Ohel su daleki rođaci, napominje JP, a iako su se ranije sreli u SAD i drugim zemljama, Đurić je objasnio da je susret sa njim u Izraelu i šetnja ulicama Tel Aviva bio nešto "ohrabrujuće".

"Delimo istog pradedu iz Novog Sada, i sa Ohelom sam mogao da šetam ulicama Tel Aviva, da odem na pijacu Karmel, da pojedem šavarmu. Nikada nisam verovao da će ovaj dan doći", rekao je Đurić. On je poručio da njegova poseta nosi i ličnu i diplomatsku poruku podrške Izraelu. "Biti ovde u vreme koje je teško za Državu Izrael znači poslati poruku da niste sami", zaključio je Đurić u razgovoru za JP.