On je istakao da se administracija Donalda Trampa izuzetno interesuje za region Zapadnog Balkana. Ipak, kako se može naslutiti iz njegovih izjava, ranije se očigledno "tipovalo" na lažnu državu kao partnera koji će bezuslovno poštovati američke odluke, ali i inicirati konkretne akcije, što se, očigledno, izjalovilo. Čini se da, polako ali sigurno, Vašington gubi strpljenje za svoj "projekat" koji su probali da naprave od južne srpske pokrajine.

- Ako sam iskren, mislim da je Kosovo propustilo mnoge prilike. Imamo američku vladu koja želi da radi sa ovim regionom, koja želi da gradi partnerstva, koja želi ljude koji će doći u SAD i doneti konkretne sporazume za pregovarački sto. I, iskreno, ne mislim da to vidimo - rekao je Karafano.

On je takođe pomenuo konferenciju koju je organizovala Američka privredna komora i naveo da niko iz Vlade Kosova nije prisustvovao na toj konferenciji. Prema njegovim rečima, vreme je da se prihvati partnerstvo sa SAD, a ne da se ono ignoriše.

Podsetimo, situacija u lažnoj državi sve je gora, kako za srpsko stanovništvo koje je meta svakodnevnih napada u režiji Aljbina Kurtija, tako i za albansko stanovništvo koje se sve masovnije iseljava sa svojih ognjišta. Iako prirodni priraštaj i dalje postoji, on ne uspeva da nadoknadi masovno iseljavanje, posebno mladih ljudi koji u velikom broju odlaze u zemlje Evropske unije u potrazi za boljim uslovima života i posla.

Lažna država se od svog neformalnog nastanka suočava sa problemima korupcije i slabog poverenja u institucije, što, prema ocenama brojnih međunarodnih izveštaja, otežava ekonomski razvoj i pospešuje odlazak stanovništva. U takvom okruženju, kriminal i neformalna ekonomija, najviše zasnovana na trgovini narkotika i oružja, cvetaju.

