(Autor: Tanja Kovačević)

U profesionalnom životu odbio sam neke izuzetno visoke funkcije, i to više puta. Ne želim da se priče o predsedničkoj kandidaturi pretvore u neku vrstu virtuelne ili medijske borbe između dva zamišljena kandidata. Vladana Đokića i Vladana Petrova. Te spekulacije sa mojim imenom mi uopšte ne prijaju, poručio je Vladan Petrov, profesor Pravnog fakulteta, sudija i predsednik Ustavnog suda.

Gostujući u našoj emisiji U ringu, Petrov je govorio o medijskim navodima da će on i rektor Beogradskog univerziteta odmeriti snage na predsedničkim izborima:

- Ne bih voleo da budem u ringu sa Vladanom Đokićem. Mislim da sam ovim što sam uradio za institucije, pa i za svoju državu, nekako zaslužio da budem u ringu sa ljudima svog mentaliteta i kova. Vladan Đokić je čovek koji je izašao na terasu Kapetan Mišinog zdanja, da bi spasao sebe i da bi napravio odgovarajuću političku platformu za poziv koji je kasnije dobio, da bi postao kandidat i ušao u politiku. Ako ulazite u politiku da biste se spasili ili da biste se preporučili međunarodnim faktorima, jednostavno onda ste vi jedan čovek koji ne zaslužuje ni najmanje poštovanje.

PATRIOTIZAM PRE SVEGA

Profesor Petrov kaže da bi želeo da ga bar neki ljudi pamte kao čoveka koji je zaslužio poštovanje i koji se borio u ringu kad drugi nisu smeli. Ističe da nije bio poput nekih koji su se sklanjali, birali trenutak kada će pojaviti, niti je gledao da li će zbog javno iznetih stavova i istupanja imati neku štetu. Sa ponosom kaže da nikada nije bio od onih koji su podršku i zaštitu tražili van svoje zemlje.

- Svedoci smo da poslednjih godina neki faktori u opoziciji zaboravljaju da opozicija nema ulogu internacionalnog faktora, niti uzbunjivača, niti nekoga ko treba da tuži sopstvenu državu, pa čak i aktualnu vlast. Opozicija je organizacija koja podrazumeva jedno usmereno delovanje ka građanima, ka biračima, nosiocima suverenosti u toj državi – objašnjava profesor Petrov.

Prema njegovim rečima aktuelnu opoziciju karakteriše okrenutost ka međunarodnim institucijama, otežavanje položaja celoj državi:

- Ne vidim kakvu korist od toga ima sama opozicija. Naprotiv, poslednje godine pokazuju da je opozicija u političkom smislu sve manje relevantna na unutrašnjem planu, ali i pred međunarodnim faktorima. Pogledajte dokle se došlo. Da čovek koji bi trebalo da bude oličenje svake apolitičnosti, aktuelni rektor Vladan Đokić, ide na te brifinge! Da li je to figura koja može da skrene pažnju Evropske unije? Da li je to neko kome će se verovati – pita se profesor Petrov.

RAZBIJANJE ZABLUDA

Dodaje da svi ti susreti zapravo ne znače podršku, već imaju za cilj da procene Đokićeve sposobnosti i mogućnosti.

- Hvala Bogu, izuzetno sam zahvalan što respektuju recimo moju ličnost i moj kredibilitet. Ne bih bio spreman, to javno kažem, da se poluprivatno ili privatno odazivam tim pozivima. Razgovori sa stranim diplomatskim predstavnicima mogu da se odvijaju u skladu sa međunarodnim sporazumima, protokolima, institucionalno, zvanično. Takvi razgovori su dobrošli, a ti tajni ili polu-tajni, neka hvala – izričit je Petrov.

On je “U ringu” govorio o Ustavnom sudu i načinima na koji ova institucija može da bude više u službi građana. Detaljno je objasnio zašto nam je važna Venecijanska komisija i šta njene preporuke znače za Srbiju.

Petrov je u našoj emisiji govorio i o privatnom životu, o sinu Bogdanu, ali i na šta sve pristaje kada je u pitanju njegova četvoromesečna ćerka Dimitra.