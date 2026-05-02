Predsednik Republike je komentarisao istraživanje koje pokazuje da je SNS daleko ispred svih stranaka.

Pre toga se osvrnuo natvrdnje blokadera da će izbori biti na leto kada su mnogi na odmoru:

"Mnogo ljudi ide na odmor, mnogo ne ide. Oni idu i u septembru, oktobru i u novembru, sve veiše ljudi ima novca za kratke destinacije. Ali mnogi građani ne idu, ne raspisuju se izbori kada se neko brčka nego kada državi najviše odgovara. U ovom trenutku ne mogu ni da razmišljam zbog situacije koja se dešava", kaže Vučić i dodaje da nam izbori dolaze i da udarni tandem Đokić-Bodiroga ima veliku šansu za pobedu.

"I dan danas ne znate da li je njihov program Nataše Kandić ili Mila Lompara, ne znaju ni oni. Ljudi vide ko radi i ima plan i program i znaće to da nagrade. Ja imam nešto drugačije brojeve", rekao je Vučić komentarišući poslednje istraživanje Faktor plusa.

"To može da se promeni, mogu oni da pobede a možemo i mi. Video sam jednog od blokadera, rekao je da li je SNS prijavio štandove da podele materijale. To pitaju oni koji su održali hiljade neprijavljenih skupova, štandovi se ne prijavljuju. A oni nadiru, nasrću na svaki štand jer ne mogu da istrpe da postoje ljudi koji drugačije misle. Ali oni koji su lagali za dečaka, za Jovanjicu, pokušavali su da im kažu da smo mi neprijatelji. Mi nismo neprijatelji, pozivam ih da pruže ruke jedni drugima. Izbori će biti demokratska utakmica, onaj ko pobedi vladaće u Srbiji i biće mnog važnih pitanja u unutrašnjoj i spoljnoj politici koja će morati da se pretresu", kaže Vučić.