Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić boravi u Kopenhagenu, gde je prisustvovala svečanom prijemu koji je organizovao kralj Danske, Frederik Deseti uoči početka Konferencije predsednika parlamenata zemalja članica i kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.

-Velika mi je čast što sam ponovo imala priliku da budem gošća kralja Danske Frederika Desetog. Hvala Vam na srdačnom gostoprimstvu i divnom prijemu - napisala je Brnabićeva na društvenoj mreži Instagram i dodala:

-Radujem se sutrašnjoj konfereniciji u Kopenhagenu i prilici da nastavimo da radimo na ubrzanju naših evrointegracija - poručila je predsednica Narodne skupštine Srbije.