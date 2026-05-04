Ide čovek kući sa posla i na putu se seti da mu ćerkica ima rođendan. Svrati u najbližu profavnicu igračaka. Uđe unutra i upita prodavačicu:
• Koliko Vam je ona Barbie u izlogu?
Prodavačica:
• Na koju Barbie mislite? "Barbie ide na kupanje" je 19,95 eura, "Barbie ide na gala večeru" je 29,95 eura, "Barbie na jahanju" je 39,95 eura, "Barbie ide na fitness" je 49,95 eura, "Barbie ide na vožnju autom" je 59,95 eura a "Razvedena Barbie" je 395,95 eura.
• A zbog čega je "Razvedena Barbie" toliko skuplja?
Prodavačica:
• Jer uz nju ide Kenov auto, Kenova kuća, Kenov pas, Kenova mačka, Kenov nameštaj i Kenova jahta.
Zanimljivosti
Vic dana: Ide čovek kući sa posla i na putu se seti da mu ćerkica ima rođendan...
Započnite jutro nasmejani uz Alo vic dana
Ide čovek kući sa posla i na putu se seti da mu ćerkica ima rođendan. Svrati u najbližu profavnicu igračaka. Uđe unutra i upita prodavačicu:
PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI
Možda vas zanima
Zanimljivosti
Najnovije
Zanimljivosti
Najčitanije
1min
"Đulijani je bio u pravu za sve" Bivši gradonačelnik Njujorka hitno prevezen u bolnicu, obratio se Tramp
8min
Mnogi su ga zaboravili: Došao na "Marakanu" kao bomba, nije se pokazao u Zvezdi, igrao za Mančester, a evo gde je danas
8min
Posle toliko godina došlo do pomirenje! Karleuša oprostila pevačici, niko nije verovao da će progovoriti
13min
UŽIVOAmerička vojska kreće na Ormuz, Tramp najavio akciju, Iran poslao jasnu poruku: Neće on da diktira ništa!
2H
Horoskop za ponedeljak, 4.maj: Vagi sitni problemi, Vodoliji zanimljiv susret, Biku osetljivi bubezi
Dnevni horoskop
Vremenska prognoza
Galerije
Kursna lista
|Valuta
|Buying (RSD)
|Middle (RSD)
|Selling (RSD)
|EUR
|117,04
|117,4
|117,75
|USD
|100,33
|100,63
|100,93
|CAD
|73,33
|73,55
|73,77
|AUD
|71,45
|71,66
|71,88
|GBP
|135,11
|135,51
|135,92
|CHF
|126,72
|127,11
|127,49
Anketa
Da li se pridržavate posta?
Komentari (0)