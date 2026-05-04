Ide čovek kući sa posla i na putu se seti da mu ćerkica ima rođendan. Svrati u najbližu profavnicu igračaka. Uđe unutra i upita prodavačicu:

• Koliko Vam je ona Barbie u izlogu?

Prodavačica:

• Na koju Barbie mislite? "Barbie ide na kupanje" je 19,95 eura, "Barbie ide na gala večeru" je 29,95 eura, "Barbie na jahanju" je 39,95 eura, "Barbie ide na fitness" je 49,95 eura, "Barbie ide na vožnju autom" je 59,95 eura a "Razvedena Barbie" je 395,95 eura.

• A zbog čega je "Razvedena Barbie" toliko skuplja?

Prodavačica:

• Jer uz nju ide Kenov auto, Kenova kuća, Kenov pas, Kenova mačka, Kenov nameštaj i Kenova jahta.



