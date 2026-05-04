Voljenka Ilić, koju je publika pratila u rijaliti programu Parovi, pronađena je mrtva 2023. godine u bazenu svoje rezidencije u Kabareu, u Dominikanskoj Republici.

Kako su pisali tamošnji mediji, ona je živela u provinciji Puerto Plata.

Voljenkino telo, navodno, otkriveno je u bazenu njenog doma, sa nogama vezanim lepljivom trakom i tegovima pričvršćenim za glavu, prenosio je "Dominikan tudej".

Medicinski veštaci su zaključili da je smrt nastupila usled gušenja, odnosno davljenjem.

Kako se dalje navodi, još jedna državljanka Srbije, čije ime nije poznato, došla je u njenu kuću na zahtev rođaka koji nekoliko dana nisu mogli da stupe u kontakt s njom, te je upravo ona pronašla telo.

Pomenuti portal je objavio i da je na imanju pronađeno pismo na srpskom jeziku, u kojem je pokojna Ilićeva navela da ne želi da nastavi da živi.

Podsetimo, bila je učesnica sedme sezone Parova, a pre toga i poznata kao denserka i pevačica tokom devedesetih godina.

U javnosti je važila za osobu koja je bila u vezama sa "opasnim" momcima, a isticala je i da joj je jedina neostvarena želja bila da ima decu, prenose domaći mediji.

Na fotografijama iz mlađih dana videlo se da je bila izrazito atraktivna i negovana žena, dok je na objavama na društvenim mrežama uglavnom delovala nasmejano i srećno, pa ništa nije ukazivalo na tragediju koja se kasnije dogodila.

Takođe je često pokazivala i luksuz u kojem je živela, u vili sa bazenom, zelenilom i palmama.