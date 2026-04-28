Nataša Kandić, navodna aktivistkinja za ljudska prava, još jednom je pokazala svoje pravo lice. Kada su u pitanju Srbi, za bivšu direktorku Fonda za humanitarno pravo ne postoje nikakva prava. Još jednom je pokazala da za život nekog Srbina nema ni trunku empatije. Ovog puta je prevazišla i samu sebe. Naime na svom profilu na platformi Iks (bivšem Tviteru) ona je komentarisala objavu jednog svog istomišljenika kojem je smetala briga predsednika Aleksandra Vučića za zdravlje ratnog komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića koji se nalazi u teškom stanju na izdržavanju kazne u Hagu.

„Nećemo ratnog zločinca, ni da se leči ni da se sahranjuje u Srbiji“, napisala je Kandićka.

Dotični korisnik platforme Iks Uroš Siljanović na najcivilizovaniji način je ovoj antisrpkinji po profesiji skrenuo pažnju na prava pacijenata.

- Autonomija ljudskog bića i pravo na drugo mišljenje, gospođo Kandić, su univerzalni za sve koji se nađu u ulozi pacijenta. Isto tako i za lica koja su osuđena. Uključujući i Mladića. I tu ne sme biti izuzetaka. Nikada, bez obzira na to što je ratni zločinac.

Međutim, Kandićka je nastavila po svome.

- Da, tako je. I osuđenom licu za genocid ne sme biti uskraćeno ni ograničeno pravo na lečenje. Ratko Mladić ima odgovarajuće lečenje u zatvoru. Ali Srbija nije kuća ratnih zločinaca - zaključila je Kandićka bez trunke stida.

Inače, porodica generala Ratka Mladića i njegov advokat Dragan Ivetić predali su zahtev Mehanizmu za krivične sudove u Hagu za njegovo hitno puštanje na lečenje u Srbiji zbog izuzetno teškog zdravstvenog stanja, Ovu informaciju potvrdio je generalov sin Darko Mladić, koji je istakao da Tribunal nema obavezan rok da odluči po zahtevu, ali i da se nada da će to biti što pre jer je njegov otac na samrti, o čemu su saglasni svi lekari.

On je precizirao da zahtev koji je predat sadrži izveštaj srpskih lekara koji su nedavno pregledali generala Mladića, lekara UN u pritvorskoj jedinici u Hagu, kao i pravne standarde koji bi trebalo da se primene, te primere slučajeva u kojima je to već korišćeno.

– Ovaj zahtev se razlikuje utoliko što je zdravstveno stanje mog oca još gore. Ono je bilo veoma loše i prethodno je, prema pravnim standardima, trebalo da bude pušten. Sada je razlika u tome što su obe strane saglasne da je on na samrti, i UN i domaći lekari – rekao je Darko Mladić za Srnu.

Srbija će asistirati u organizaciji povratka

Ako Mehanizam odobri puštanje generala Mladića na lečenje, njegov sin očekuje da bi general vrlo brzo mogao da bude smešten u bolnicu u Srbiji. On navodi da procedura povratka predviđa da se organizuje specijalni medicinski transport, a država Srbija će da asistira u svakom pogledu u organizaciji povratka.