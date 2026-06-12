Ono što je na društvenim mrežama najavljivano kao "veliki skup" i "demonstracija snage", prema fotografiji koja kruži internetom, završilo se prizorom koji je izazvao lavinu komentara i podsmeha.

Na fotografiji se vidi svega nekoliko blokadera okupljenih oko transparenta sa natpisom "Studenti pobeđuju" na jednoj od prometnijih lokacija na Banovom brdu u Beogradu.

Iz dana u dan postaje sve očiglednije da je šačica blokadera potpuno izgubila kompas i zdrav razum. Blokaderi, koji su očigledno potpuno prsli, rešili su da svoj protest izvedu tako što su okupili svega par ljudi kako bi izveli svoj performans.

Ovaj "masovni skup" izgledao je toliko jadno i bizarno, gde očigledno više ne znaju šta rade od muke što ih narod masovno bojkotuje.

U nedostatku bilo kakve politike prinuđeni su da svakodnevno prave ovakve performanse i da se javno blamiraju. Građani sve manje obraćaju pažnju na političke performanse na ulicama, dok pristalice blokadera poručuju da "broj ljudi nije presudan za poruku koju žele da pošalju".

Društvene mreže ubrzo su se usijale od komentara. Korisnici ironično pišu da je reč o "najmasovnijem studentskom skupu", dok drugi navode da je odziv daleko ispod očekivanja organizatora.