"Nema promena ni nagore ni nabolje, stanje je manje više isto, kao da se stabilizovalo, ali je lošije nego što je bilo pre moždanih udara. Njegovo stanje je vrlo loše", rekao je Darko Mladić za RTRS.

On je rekao da je juče razgovarao telefonski sa ocem koji skoro ne može da priča.

"Treba mu duži kontakt uživo na maternjem jeziku, da bi se videlo stanje. Danas će ga posetiti izaslanik Vlade Srbije za ljudska prava, a sledeće sedmice će verovatno neko od nas otići kod njega", najavio je Darko Mladić.

On je naveo da još nije stigao odgovor UN-a na pismo koje je upućeno nakon što je Međunarodni mehanizam za krivične sudove u Hagu odbio da generala Mladića pusti na lečenje u Srbiju.

"Pisma su stigla u komisije, to inače sporo ide i potrajaće. Ono što je bitno jeste da su naše molbe zaprimljene i počeli su da ih razmatraju, što je za te institucije veoma brzo", naveo je Darko Mladić.

On je rekao i da je u petak stigla nova dokumentacija od lekara iz Haga koju će danas pregledati srpski lekari.

"U toj dokumentaciji nema ništa specijalno u vezi sa dijagnozom, ali očekujemo snimke koje su obećali pa će se naši lekari izjasniti. Bitno da je počela da stiže dokumentacija, jer ćemo tako imati ažurniji pristup", istakao je Mladić.

Haški Mehanizam odbio je 14. maja zahtev odbrane da general Ratko Mladić iz humanitarnih razloga i teškog zdravstvenog stanja bude pušten na lečenje u Srbiju, uz obrazloženje da je njegovo stanje, iako je u poslednjim fazama svog života, loše zbog hroničnih bolesti, a ne neizlečivih sa brzim napredovanjem, te da je pod nadzorom najboljih stručnjaka i da dobija svu neophodnu negu.

General Mladić je 10. aprila imao moždani udar, a 2. maja još jedan, nakon čega mu se zdravstveno stanje dodatno pogoršalo zbog ozbiljnih neuroloških, kardiovaskularnih i nefroloških zdravstvenih problema.

On se od 2024. godine nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu, gde je pod palijativnom negom.

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu /Mehanizam/ više puta je odbio zahtev da general Mladić bude pušten na privremenu slobodu na lečenje u Srbiju.