- Ljudi iz ProGlasa, a videla sam kako ovaj naš "kolega" Zoran Kesić kaže: "Ma eto, ja moram da priznam, nije on ništa on ružno rekao nije on čovek nikoga uvredio ali ja sam odmah pomislio da je to nešto režim namestio". Dakle, pojavi se neko na njihovoj tribini ko nešto drugačije govori i ti misliš da je to podvala. Režirano. Da je incident. Podmetnut. Znate ovo što svi govore "ubačeni element".

Ko god se s nama ne slaže je ubačeni element. Ako se desi nešto na našem događaju, što mi mislimo da nam ruši rejting ili da nam ne odgovara, mi kažemo taj je ubačeni element. Znači, ako prođe-prođe, ako ne prođe onda je ubačeni element - kristalno jasno je objasnila Ljiljana Smajlović.

U centru skandala u Frankfurtu, na tribini organizacije ProGlas, bio je i Aleksandar Bogdanović, vlasnik nemačke građevinske kompanije "Baucolor" doo iz Noj Izenburga i jedan od organizatora tribina blokaderskog pokreta u Frankfurtu. On je direktno učestvovao u incidentu u kojem je napadnut dugogodišnji novinar "Vesti" Zoran Vicelarević.

Po svedočenju Zorana Vicelarevića, sve je počelo kada je na kraju tribine dobio priliku da postavi pitanje učesnicima tribine. Međutim, nije uspeo ni da ga završi.

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