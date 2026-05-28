Medicinska dokumentacija iz Haga jasno govori o tome da su zdravstvena oštećenja koja je Ratko Mladić pretrpeo usled moždanih udara velika, izjavio je danas Mladićev sin Darko Mladić. Prema njegovim rečima, srpski lekari koji su pregledali medicinsku dokumentaciju Ratka Mladića, koja je porodici i odbrani dostavljena iz Haga, sada pišu svoj izveštaj, prenosi Srna.

"Velika su oštećenja na osnovu tog skena koji smo dobili, iako i dalje nismo dobili ono što smo tražili, a to je magnetna rezonanca, koja ima mnogo bolju rezoluciju i može mnogo bolje da pokaže sve što treba da se vidi, ali i ovako na skeneru se videlo da je imao velika oštećenja", rekao je on. Mladić je istakao da su haški lekari prihvatili to da je Ratko Mladić doživeo moždani udar, nakon što su prvobitno tvrdili da ga nije bilo.

"Kada su uradili CT 2. maja onda je on pokazao i to što se desilo 10. aprila. Problem sa CT-om je taj što se on i ne radi kad je neko tek imao moždani udar i ne može da pokaže adekvatno oštećenja u prva 24 sata", istakao je Mladić. On je naveo da mu je državna sekretarka u Ministarstvu Srbije za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Livija Pavićević, koja je Ratka Mladića posetila u Hagu, prenela u kakvom je stanju general Mladić.

"Ona je išla da bi se uverila u stanje, nije išla da razgovara sa nekim od zvaničnika tribunala, već da bi pogledala stanje, da bi na neki način poručila da se Srbija trudi", rekao je Mladić. Kako je naveo, njegova komunikacija sa ocem je uglavnom jednostrana, jer general Mladić vrlo malo govori. General Mladić je 10. aprila imao moždani udar, a 2. maja još jedan, nakon čega mu se zdravstveno stanje dodatno pogoršalo zbog ozbiljnih neuroloških, kardiovaskularnih i nefroloških zdravstvenih problema. On se od 2024. godine nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu, gde je pod palijativnom negom. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu više puta je odbio zahtev da general Mladić bude pušten na privremenu slobodu na lečenje u Srbiju.