Mihailo Marković, student blokader, "istakao" se tokom gostovanja na zrenjaniskoj televiziji KCN gde je vodeći promoter svega nesrpskog oterani radikal Nemanja Šarović. Blokader sa indeksom je prvo branio Albance sa Kosova i Metohije zanemarujući loš položaj i probleme sa kojima se srpski narod suočava na otetoj teritoriji, a onda je žestoko udario na izdajničku opoziciju, odnosno fron Demokratska stranka - Kreni promeni, Dveri.

Pitanje voditelja bilo je usmereno ka nastavku opozicionog rata...

- Rekao si da antirežimski front činite vi i građani. Šta je, recimo, sa strankama i političkim organizacijama koje su dale javno obećanje da vas bezuslovno podržati? Naravno, tu pre svega mislim na Demokratsku stranku, Kreni-promeni, i zašto da ne bude neki predstavnik desnice kao što su Srpski pokret Dveri.

Snimak možete pogledati OVDE.

- Mi na to ne gledamo kao na neki dobrotvorni čin. Ta neka bliža saradnja vezana za sam izlazak na izbore ne postoji i to je sigurno i permanentno da će tako ostati i do samih izbora - odgovorio je zgubidan sa takozvanim indeksom.

Zabiberio je novu stranu nastavka opozicionog rata i nastavio da širi "ljubav i bratimljenje sa Albancima".