Aleksandar Vučić je pre nekoliko dana pristojno, normalno i demokratski najavio da će podneti ostavku. Znači neće skratiti mandat, neće koristiti takve medijske fraze, podneće ostavku što znači novi predsednički izbori, brzi, i to je ono što blokaderi traže poslednjih godina i po dana, izbore, započinje analitičar Uroš Piper.

- Na to se oglašava dnevni list Danas i osobu koja se zove Siniša Nikolić, predstavljaju ga kao nekadašnjeg šefa kabineta Zorana Đinđića. Evo što kaže Siniša Nikolić. Siniša Nikolić kaže, pošto je Vučić najavio da će se uskori seliti iz svog kabineta, izneti knjige i tako dalje, kaže Siniša Nikolić: "Moglo bi to i brže. Jer sigurno ima veliki broj građana koji bi mu pomogao u tom iseljenju. Rešeni da ga isele za dan, ne daj Bože mlađarija" - ističe on.

- Ja bih sad pitao tužilaštvo u Srbiji, je li ovo pretnja? Jer vi ovo kvalifikujete kao pretnju predsedniku Republike? Ili ne? Ili se ne bavite uopšte? Ili svako može da kaže i da iznese kakvu god hoće tvrdnju o predsedniku Republike, kakvu god insiniuaciju na kao duhovit način, a da bude u stvari uvijena pretnja? Skandalozno. Skandalozno, sramno. Kakvo mi tužilaštu imamo, koja naravno da neće reagovati na ovo, kao i stotinama puta do sada, ali kažem uvek, slede izbori, sledi narodna volja, a nakon toga sledi i vreme odgovornosti za sve blokadere - zakljućuje Piper.