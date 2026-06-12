U životu koji se srušio kao kula od karata, nakon porodičnog nasilja, odbacivanja, velikog straha, bola i tuge - samohrana majka sedmoro dece Mirela Pavlović iz Rume tražila je sigurnost i podršku. Ali na to nije nailazila. Loša sreća i traume samo su se ređale. Jedno dete, zbog problema sa zdravljem, postalo je žrtva vršnjačkog i internet nasilja. Ipak, patnji je konačno došao kraj - novčana pomoć Željka Mitrovića od pola miliona dinara i pokloni za mališane u vidu garderobe i igračaka, promeniće njihove živote. Vlasnik Pink Media Group naglasio je da su ovakve porodice apsolutni prioritet.

„Samohrana majka sedmoro dece i još žrtva zlostavljanja... Moram prvo da se izvinim što kasnimo dva dana. Kasnimo zato što sam putovao - četiri zemlje, mnogo aerodroma, i uhvatio me je grip te nisam hteo da dolazim u familiju sa puno mališana dok se jutros nisam pregledao. Kada sam završio preglede, tek nakon toga sam krenuo. Tako mi je jutros počeo dan u 7, ali evo, nisam mogao više da odlažem i došao sam kada sam dobio potvrdu da je sve u redu, ali eto vidim da su i dečica malo bolesna.“- rekao je Željko Mitrović





Mirela je odgovorila da su deca do juče imala temperaturu, ali da se sada osećaju bolje i da su ga željno očekivala, a Mitrović je potom izneo svoj stav o njenoj situaciji.

„Vi ste meni bili u prioritetima. Samohrana majka sedmoro dece, još žrtva nasilja...Nikada nisam razumeo nasilje nad ženama. Da li znaš koja je razlika između muškarca i žene? Žene su božanska bića, baš zbog svog majčinstva, i biti nasilan prema ženi je direktan sukob sa Bogom! A ima i ona filozofska, a to je da se svi rodimo sa istom količinom zdravog razuma, a onda to posle ne znamo da primenjujemo, neki to slabije primene i onda se desi šta se desi. Vi ste svakako božansko. Evo, pola Srbije hoće da pita kakav je recept za šest dečaka? Doduše, ja volim ćerke, imam tri ćerke i jednog sina, ali znam da u Srbiji ima više ženske dece nego muške. Evo jedan mali znak pažnje - imaš pola miliona dinara za ovu dečicu, i da ih gajiš i vaspitaš kako treba, i da nam budeš živa i zdrava i da ti se život malo promeni na bolje.“ - poželeo im je Mitrović.



Mirela, vidno potresena i suznih očiju zbog neočekivane posete i podrške, jedva je pronalazila reči da izrazi zahvalnost. Iako je život nije mazio, njena borba za sedmoro dece ostala je jedini fokus, a ovaj gest Željka Mitrovića za nju je predstavljao trenutak u kom se osećala da više nije sama u toj borbi:

„Hvala puno, ne znam kako da vam se zahvalim, nisam ovako očekivala. Uvek mi je prioritet bio da ih školujem, vaspitam i borim se dalje. Drago mi je što su dečaci, nisam ih loše vaspitala, svi su dobri.“– kroz suze je rekla Mirela.



“Nije to bog zna šta, ovo su sitnice. Sedmoro mališana odgajiti i izvesti na put je velika stvar.” – istakao je Mitrović pružajući podršku ženi koja se, uprkos svim nedaćama, nije predala.



Posle ogromnih iskušenja, za samohranu majku Mirelu Pavlović i njeno sedmoro dece napokon počinje nova i srećnija epoha, jer zahvaljujući Željku Mitroviću sada imaju sve o čemu su oduvek sanjali, a humanitarna pomoć vlasnika Pink Media Group uskoro stiže i na adrese drugih ugroženih porodica u našem regionu.