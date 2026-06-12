-Srdačan i sadržajan razgovor sa Gerapetritisom o daljem jačanju odnosa Srbije i Grčke, evropskoj perspektivi regiona, očuvanju mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu, kao i o izazovima sa kojima se suočavamo u složenim geopolitičkim okolnostima, napisao je predsednik Vučić u objavi na Instagramu.

"Posebnu pažnju posvetili smo daljem unapređenju saradnje u oblastima energetike, infrastrukture, trgovine, investicija i povezivanja naših zemalja, uz uverenje da postoje veliki potencijali za još snažnije strateško partnerstvo Srbije i Grčke.

Ponovio sam zahvalnost Grčkoj na kontinuiranoj podršci evropskom putu Srbije i razumevanju pozicija naše zemlje kada je reč o najvažnijim državnim i nacionalnim pitanjima. Izuzetno cenimo principijelan i dosledan odnos Grčke prema poštovanju međunarodnog prava, teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije.

Današnji susret samo je nastavak dobrog i otvorenog dijaloga koji sam imao sa premijerom Micotakisom na samitu u Tivtu i još jedna potvrda istinskog prijateljstva i tradicionalno bliskih odnosa Srbije i Grčke."