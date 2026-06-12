"Sve je slabiji i sve lošije može da priča. Tamo ne može da dobije adekvatnu negu. Nekada ima boljih dana, nekada lošijih, ali generalno sve je slabiji", rekao je Darko Mladić u izjavi za RTRS.

Od sednice Saveta bezbednosti velika su očekivanja.

"Јedna od tema će biti i kršenje prava na lečenje. Sigurno je ta tema bitna kako za Srbiju, tako i za druge zemlje koje pokušavaju da spreče zloupotrebu u političke svrhe. Srbija će sigurno zahtevati da se javno priča zašto se u ovom slučaju sprovodi drugačija pravda u odnosu na ostale osuđene", kaže Darko Mladić.

Očigledno je da dok je, dodaje, ovo rukovodstvo u Hagu, oni će sprovoditi svoju pravdu.

"Mi od njih ne očekujemo ništa više od onog što smo već dobili, ali mi nećemo odustati od svojih namera. Mi ćemo se boriti do poslednjeg trenutka", jasan je Darko Mladić.

Podseća da se Komitetu obratila i Srbija i porodica i odbrana.

"Mi očekujemo odgovor, ali to je samo jedan od kanala preko koga tražimo da se poštuju pravila i da budu ista za sve, a ne da zavise od politike", naveo je Darko Mladić.

Haški tribunal je diskriminisao žrtve, kaže on.

"Posebno to važi za mog oca na kome se primenjuju standardi koji nisu važili za druge. Sistem je tako napravljen da se u uskom krugu donose odluke i da politika ne zavisi od međunarodnih prava. Nikada im nije bio cilj da donesu pravdu i pomirenje", rekao je Darko Mladić.

U slučaju pogoršanja zdravstvenog stanja ponovo će, dodaje, porodica podneti zahtev za puštanje generala na lečenje u Srbiji.

"Eksploatisaćemo sve što pravo dopušta kako bi došli do cilja ", poručio je Darko Mladić.

Ministar pravde Srbije Nenad Vujić rekao je juče da ovo prevazilazi svaki politički ili pravni aspekt i tiče se, pre svega, poštovanja osnovnih ljudskih prava.

Vujić je u izjavi Srni rekao da će zato ovo pitanje Srbija postaviti i na sednici Saveta bezbednosti UN o radu haškog Mehanizma.

Bez obzira na izuzetno teško zdravstveno stanje generala Mladića, haški Mehanizam je više puta odbio zahtev da general bude pušten na lečenje u Srbiji.

BONUS VIDEO