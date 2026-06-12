Na pitanje voditeljke da prokomentariše Vučićevu posetu Tivtu, Vučić je rekao da bi u bezbednosne svrhe bilo bolje da smanji ovakva putovanja:

"Ja mislim da on mora pod hitno da redukuje svoja putovanja. Da prestane da ide na rizična mesta. Jer on to može da radi sve do jednom, ali dovoljno je da se jednom nešto desi, i onda ga nema. A da li je on pripremio Srbiju na svoj iznenadni odlazak, nije. Prema tome, ne sme s tim da se igra."

Šešelj procenjuje da je Vučić imao jednu vrstu trijumfa u Crnoj Gori, posle trujimfa koji je doživeo u Pekingu.

"On je tamo imao prijem prve kategorije, kao Putin i Tramp, nikakve tu razlike nije bilo, osim što je odlikovan najvišim odlikovanjem za strance. To odlikovanje je u Moskvi primio i Putin, gledali smo. Naravno, izgledalo je kao da je malo klecnuo kad ga je Si Đinping odlikovao, da ga je iznenadilo, taj orden je težak najmanje dva kilograma zlata, možda i više. Tako da ga je malo to iznenadilo", smatra Šešelj i dodaje da se malo šali sa tim.

Mandić me je razočarao

Vraćajući se na temu posete Crnoj Gori, Šešelj kaže da je tamošnja vlast izdajnička, naglašavajući da ne misli na Milana Kneževića koji tamo nije na vlasti.

"Crnogorska vlast, koja je izdajnička, svi istu politiku vode. Mandić me je strašno razočarao. Kad sam maltene bio na samrti u Hagu, kad sam štrajkovao glađu, ja sam izdiktirao testament. Jedna od tačaka je bila da SRS podrži koaliciju Andrije Mandića, da se srpske partije u Crnoj Gori vrate na vlast. Ja koji sam toliko verovao u njega, da dočekam da Mandić glasa za zakon kojim se proglašava aneksija Crne Gore od strane Srbije 1918. godine. Neverovatno", kaže Šešelj.

Celo gostovanje možete pogledati na snimku, a izjavu od 20.50 minuta.