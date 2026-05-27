Državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Livija Pavićević, izjavila je za "Novosti" da je juče posetila Ratka Mladića u pritvorskoj jedinici Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu, kao državljanina Republike Srbije, u kontekstu zaštite ljudskih prava i dostojanstva lica lišenih slobode.

Pavičević je istakla da je imala prilike da se lično uveri da je "zdravstveno stanje Ratka Mladića veoma teško i u terminalnoj fazi".

- On je nepokretan i nije u mogućnosti da verbalno komunicira, posle četvrtog po redu šloga, pretrpljenog 10. aprila ove godine. Sa aspekta humanitarnih i medicinskih razloga, u skladu s dosadašnjom praksom humanitarnog postupanja u uporedivim medicinskim okolnostima, Ratka Mladića treba hitno, uslovno ili prevremeno, pustiti na slobodu i omogućiti mu humanitarni medicinski transfer u Republiku Srbiju, u skladu sa garanicijama pomenutom Mehanizmu koje je pružila Republika Srbija u vezi sa ovim slučajem - rekla je Livija Pavićević.

Sin Ratka Mladića, Darko Mladić, rekao je juče da je general Mladić i dalje veoma loše, ali da će ga posetiti izaslanik Vlade Srbije, preneo je Tanjug.

- Zdravstveno stanje generala Vojske Republike Srpske, Ratka Mladića, i dalje je nepromenjeno, odnosno veoma je loše - rekao je Darko Mladić.

- Nema promena ni nagore ni nabolje. Stanje je manje-više isto - dodao je on.