Poznata novinarka i dugogodišnja urednica dnevnog lista "Politika", Ljiljana Smajlović, postavila je ključno pitanje blokaderskoj organizaciji Proglas iza koje stoje izumeđu ostalih i Dragan Bjelogrlić, Zoran Kesić i sudija Miodrag Majić.

Ljiljana Smajlović je, naime, gostovala u emisiji kod Minje Miletić na Juronjuzu i tom prilikom istakla kako je ključno pitanje u vezi sa Proglasom ko ga finansira.

Prema njenim rečima, u političkom smislu to je i jedino zanimljivo.

- Jedina stvar koja je zanimljiva kod Proglasa, koja bi meni bila politički zanimljiva, ja mislim da svako sme da se bavi politikom i ko god može da privuče nekoga svaka čast... Jedino što je oko Proglasa zanimljivo jeste ko ih finansira. Ja koliko znam to ipak finansiraju neke zapadne organizacije - rekla je Ljiljana Smajlović.

Ponovila je kako je u politici jedino važno ko te finansira.

- Ti možeš da radiš... da svoje slobodno vreme i svoj inteleket i svoje talente daš za svog kandidata, ali je jedino sporno pitanje pitanje finansija. Jer ako se to krije iz toga se nešto može saznati. Jer ja sumnjam da su ovo ljudi koji se sastanju i kažu: "Ajde mi da putujemo". Tu ima mnogo posla oko organizacije, znači neko mora da radi te skupove, neko to mora da finansira... - rekla je ona.

- Mi moramo da znamo iz kojih razloga se taj novac daje, ko daje novac i kakve taj ima interese - naglasila je poznata novinarka.

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